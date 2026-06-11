Καλεντερίδης στον Realfm 97,8 για τη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν – «Έπρεπε να του πει πως αν τολμήσετε να φέρετε το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ξεχάστε την Ευρώπη»

Για τη νέα κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν, μίλησε o γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, Σάββας Καλεντερίδης στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

«Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας το καθεστώς. Δεν λέμε ότι δεν είναι αποκρουστικό, λέμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, στοιχεία ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας να απαντάει στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό, λοιπόν, δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο δεν θέλει τον πόλεμο. Ούτε το Ιράν, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί» είπε ο κ. Καλεντερίδης.

Τι είπε για τις δηλώσεις Ερντογάν

Σχετικά με τις προκλήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που έβαλε στο στόχαστρο τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα, εξήγησε τους δύο λόγους για τους οποίους ξεσπάθωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Ο ένας είναι οι κινήσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας και κυρίως κατά του Λιβάνου το τελευταίο διάστημα. Ο Ερντογάν είπε ότι η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινάει από τη Δαμασκό και από τη Βηρυτό. Ο δεύτερος λόγος είναι η δέκατη σύνοδος των υπουργών Ενέργειας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου που έγινε στην Ουάσινγκτον υπό την προεδρία του κ. Παπασταύρου. Εκεί η διακήρυξη στέλνει μηνύματα – από την Ουάσινγκτον – στην Τουρκία. Διεθνές δίκαιο και ό,τι δικαιούται ο καθένας… Αυτό η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ένα αρνητικό μήνυμα προς την ίδια. Την αποκλείουν από αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι έδειξε την αντίδρασή της κυρίως προς το Ισραήλ, αλλά μας πήραν και εμάς τα σκάγια, και την Κύπρο και την Ελλάδα» εκτίμησε ο κ. Καλεντερίδης.

Το σχόλιο για τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν

Σχετικά με το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα που αναμένεται να κατατεθεί τους επόμενους μήνες στην τουρκική εθνοσυνέλευση, υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί προληπτικά, ενώ αναφέρθηκε και στη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Χακάν Φιντάν στη Σόφια.

Με αφορμή την ενημέρωση που υπήρξε από το ΥΠΕΞ, σύμφωνα με την οποία ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ως προς την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για την «Γαλάζια Πατρίδα», ο κ. Καλεντερίδης σχολίασε: «Και του έκανε τα μούτρα κρέας του Φιντάν… Δεν απαντάς έτσι σε κάποιον που επιβουλεύεται την πατρίδα σου».

«Έπρεπε να του πει, κοίτα φίλε Φιντάν. Όλα καλά. Αλλά να ξέρεις ότι αν τολμήσετε να φέρετε το νομοσχέδιο ξεχάστε την Ευρώπη. Εγώ πιέζομαι από το εσωτερικό. Δεν πρόκειται να πω ναι για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την Τουρκία για την Ευρώπη. Εμάς θα μας βρείτε απέναντι. Εσείς τη δουλειά σας και εμείς τη δουλειά μας. Αυτά έπρεπε να του πει. Δεν είναι καθόλου επιθετικό. Αυτό είναι αμυντικό. Δεν μπορεί να λες ότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Και το τουρκολυβικό μνημόνιο δεν παράγει. Πήγαμε στην Κάσο, βάλαμε την ουρά στα σκέλια και φύγαμε. Και από τότε, πού είναι το καλώδιο;» επισήμανε.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει πιθανότητα να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο το καλοκαίρι, απάντησε: «Για να έχουμε κλιμάκωση κάποιος πρέπει να αντισταθεί, να αντιδράσει. Είδατε εσείς κανέναν να αντιδρά από δω μεριά; Η Ελλάδα αποφεύγει να αντισταθεί σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν λέω ότι υποχωρούμε ή κάνουμε κάτι. Απλά για να γίνει ταγκό, χρειάζονται δύο.

Από δω μεριά δεν υπάρχει. Είδαμε τι έγινε στην Κάσο. Έστειλε πέντε πλοία η Τουρκία και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Γιατί; Γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει ένα σκεπτικό σε αυτό. Ότι πρώτα να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα, να θωρακιστούμε και οικονομικά και μετά θα αντιδράσουμε. Μήπως είναι αργά τότε;»