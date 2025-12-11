Φάμελλος από το μπλόκο του Μπράλου: Είναι εθνικής σημασίας ο αγώνας των αγροτών

Σύνοψη από το

  • Ο Σωκράτης Φάμελλος από το μπλόκο του Μπράλου εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι «πλήττει τα συμφέροντα των αγροτών και οδηγεί σε ερήμωση της υπαίθρου».
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε πως «είναι εθνικής σημασίας αυτός ο αγώνας των αγροτών», καθώς αφορά το εισόδημα, το κόστος των προϊόντων και την επιβίωση των χωριών.
  • Έκανε επίσης αναφορά στο «τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και παρουσίασε τις έξι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη του αγροτικού τομέα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος από το μπλόκο του Μπράλου: Είναι εθνικής σημασίας ο αγώνας των αγροτών

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος από το μπλόκο του Μπράλου, κατηγορώντας την ότι «εδώ και 7 χρόνια, πλήττει τα συμφέροντα των αγροτών και οδηγεί σε ερήμωση της υπαίθρου» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να φύγει το συντομότερο».

«Από το μπλόκο του Μπράλου, μεταφέρουμε σε όλους τους αγρότες και τις αγρότισσες, σε όλη την Ελλάδα, τη στήριξη μας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Γιατί ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και πρέπει να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα τους, από μια κυβέρνηση, η οποία εδώ και 7 χρόνια, το μόνο που κάνει είναι να πλήττει τα συμφέροντά τους και να οδηγεί σε ερήμωση της υπαίθρου», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, «είναι εθνικής σημασίας αυτός ο αγώνας των αγροτών. Δεν αφορά μόνο με το εισόδημα των αγροτών αλλά και το κόστος των προϊόντων στα ράφια. Έχει να κάνει με το αν θα υπάρχει ζωή στα χωριά μας. Έχει να κάνει και με ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο οι “γαλάζιες ακρίδες” έχουν φάει δισεκατομμύρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αγώνας των αγροτών αφορά όλη την περιφερειακή ανάπτυξη. Δυστυχώς οι αγρότες με ενημερώνουν, ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια αλυσίδα χρεοκοπίας στην ύπαιθρο, διότι όλοι οι προμηθευτές τους και όλα τα συναφή επαγγέλματα με τον αγροτικό χώρο πλήττονται. Και η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Προσπαθεί να δημιουργήσει έναν κοινωνικό αυτοματισμό κατά του αγώνα των αγροτών».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αναφορά στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας: «Και βλέπουμε ταυτόχρονα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, να αποδεικνύεται, ότι υπήρχαν γαλάζια στελέχη που μπαινόβγαιναν στο Μαξίμου, κανόνιζαν ραντεβού με υπουργούς, κανόνιζαν να “κλαδέψουν” υπουργούς, κανόνιζαν να διώξουν και απειλούσαν την Ευρωπαία Εισαγγελέα και υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκαναν ελέγχους».

«Ήξεραν πότε θα γίνουν οι έλεγχοι, παραποιούσαν στοιχεία και κάλυπταν με λάδωμα, ελλιπή δεδομένα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και πρέπει η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη ανακοινώσει, από την αρχή της χρονιάς, έξι προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής για αγροτικό ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο. Για να υπάρχουν εργατικά χέρια στην ύπαιθρο, νέο κανονισμό ΕΛΓΑ, Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία θα μπορέσει να κρατήσει τους νέους στην ύπαιθρο και θα συνδέσει τις ενισχύσεις με την παραγωγικότητα. Και βέβαια για να ρυθμιστούν τα αγροτικά χρέη και για μια νέα συνεταιριστικότητα», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Αναφερόμενος στην ευλογιά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «έχουμε ανακοινώσει τις προτάσεις μας από την αρχή Σεπτεμβρίου, όπου περιλαμβάνεται η αποζημίωση εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, μαζί με την αποζημίωση για ζωοτροφές και για την πλήρη αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου. Διότι πρέπει να δοθούν λεφτά για το ζωικό κεφάλαιο, ώστε να είναι ξανά παραγωγικά ελληνικά κοπάδια».

17:18 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει απειλές εις βάρος της από τον Γιώργο Ξυλούρη – «Έλεγε θα την σκοτώσω»

17:12 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Κόντρα Κυρανάκη – Πελετίδη για το τρένο: «Ο δήμαρχος δεν θέλει να βρούμε λύση» – «Τι την περάσατε την Πάτρα;»

Οι διάλογοι στη συνεδρίαση των φορέων για την έλευση του τρένου στην Πάτρα, υπό τον αναπληρωτή...
17:10 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Ξυλούρη για την Porsche του γιου του – «Πόσο την αγόρασε και πού βρήκε τα λεφτά;» – «Λογίστρια είστε;»

Άναψαν τα αίματα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν πήρε το...
17:07 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξυλούρης: «Άλλο είναι το παρατσούκλι μου και όχι “Φραπές” – “Τζιτζή” με φωνάζουν»

Εμφανής ήταν η ενόχληση του Γιώργου Ξυλούρη κάθε φορά που οι βουλευτές τον αποκαλούσαν με το π...
