Κέλλας: Ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ

Στις διατάξεις τροπολογίας με τις οποίες εισάγονται κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΛΓΑ που κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση των ιδιαιτέρων συνθηκών οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στον πρωτογενή τομέα κατά το έτος 2025, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Ο πρωτογενής τομέας έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Η ένταση και η συχνότητα των ζημιογόνων αιτιών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και παραγωγικών κινδύνων, έχουν επιφέρει σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις στους αγρότες. Ως αποτέλεσμα, η εμπρόθεσμη καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛΓΑ να καθίσταται δυσχερής», είπε ο κ. Κέλλας.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός, «για να εξασφαλιστεί η άμεση και ουσιαστική υποστήριξη των πληγέντων παραγωγών αλλά και για να διατηρηθεί η λειτουργική επάρκεια του ΕΛΓΑ, απαιτείται θέσπιση μεταβατικών και κατ΄εξαίρεση ρυθμίσεων για το έτος 2025. Οι ρυθμίσεις αφορούν την παράταση της προθεσμίας καταβολής της ειδικής εισφοράς του 2025, η οποία παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2026. Επίσης δίνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών αποζημίωσης ανεξαρτήτως της εξόφλησης της εισφοράς του έτους αυτού, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλιστικής συνέπειας. Πρέπει δηλαδή να έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές 2023 και 2024».

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι με άλλη διάταξη της τροπολογίας, εξουσιοδοτείται το ΔΣ του ΕΛΓΑ να καθορίζει ποσά προκαταβολής μέχρι 80% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση του βασικού θεσμικού πλαισίου. «Σκοπός είναι η εύρυθμη και ευέλικτη εφαρμογή της διαδικασίας αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της ζημιάς, τη φύση και τη γεωγραφική διαφοροποίηση των επιπτώσεων», είπε και σημείωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν έκτακτο και για περιορισμένο χρονικό διάστημα χαρακτήρα και αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας των πληγέντων εκμεταλλεύσεων και τη διασφάλιση της ταχείας ροής των αποζημιώσεων, χωρίς να θίγεται η συνοχή και η χρηματοδοτική σταθερότητα του ασφαλιστικού συστήματος του ΕΛΓΑ.