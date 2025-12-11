Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup

Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της μυστικής ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup.

Η διάρκεια της θητείας του προέδρου του Eurogroup είναι δυόμισι χρόνια, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να αναλαμβάνει καθήκοντα από αύριο.

Ο δεύτερος υποψήφιος ήταν ο Βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ ανήκουν αμφότεροι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), γεγονός που μετέτρεψε την εκλογή σε εσωτερική αναμέτρηση μέσα στη μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι για την εκλογή απαιτούνταν 11 ψήφοι από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης. Η διαδικασία έγινε με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 14ου Πρωτοκόλλου της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, που προβλέπει ότι οι υπουργοί των κρατών-μελών με νόμισμα το ευρώ εκλέγουν πρόεδρο για δυόμισι χρόνια.

Πηγές από το Συμβούλιο περιέγραφαν ότι «η διαδικασία μοιάζει με κονκλάβιο του Βατικανού στην επισημότητά της. Οι υπουργοί σηκώνονται ένας-ένας, διασχίζουν την αίθουσα και ρίχνουν το ψηφοδέλτιο τους σε ένα κουτί, μέσα σε απόλυτη σιωπή».

Το προφίλ του Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο του 2025, έχοντας ήδη ξεχωρίσει ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019-2023) με το έργο του gov.gr, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 1.500 ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης διαθέτει ακαδημαϊκές σπουδές στο MIT, το Harvard Kennedy School και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το 2021 προεδρεύει στην Ομάδα Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ. Στην επιστολή υποψηφιότητάς του δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει την ένωση κεφαλαιαγορών, να ενισχύσει την πορεία προς το ψηφιακό ευρώ και να προωθήσει μια πιο ενωμένη και καινοτόμα ευρωζώνη.

Η υποψηφιότητά του είχε τύχει θετικής υποδοχής από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, με τη Frankfurter Allgemeine Zeitung να σχολιάζει: «Ένας Έλληνας στο τιμόνι του Eurogroup;», αφήνοντας να εννοηθεί πιθανή στήριξη από τη Γερμανία. Η επιβεβαίωση ήρθε λίγο αργότερα, με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, να ανακοινώνει ότι η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ της υποψηφιότητας του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ψηφοφορία για την προεδρία του Eurogroup.

Λίγο πριν από την έναρξη του Eurogroup, ο Λαρς Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι είχε ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Βαν Πέτεγκεμ, όσο και με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και ξεκαθάρισε πως, σε συντονισμό με την καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Όπως ανέφεραν νωρίτερα σήμερα διπλωματικές πηγές από τις Βρυξέλλες, το Eurogroup δεν αντιμετωπίζει σήμερα απειλή διάσπασης, αλλά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα στείλει μήνυμα εμπιστοσύνης ή πίεσης προς τις αγορές και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προηγείται σε δυναμισμό και όραμα καινοτομίας, ενώ ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία στους οικονομικούς μηχανισμούς της ευρωζώνης. Το αποτέλεσμα θα αποτυπώσει όχι μόνο ποιος θα αναλάβει το τιμόνι του Eurogroup, αλλά και ποια πολιτική κατεύθυνση θα πάρει η ευρωζώνη τα επόμενα χρόνια, τόνιζαν οι ίδιες πηγές, πριν από την ψηφοφορία που ανέδειξε τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών νέο πρόεδρο του Eurogroup.