Η Γερμανία στηρίζει την υποψηφιότητα Πιερρακάκη για την προεδρία του Εurogroup

Σύνοψη από το

  • Η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ της υποψηφιότητας του Κυριάκου Πιερρακάκη στη σημερινή ψηφοφορία για την προεδρία του Eurogroup, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ.
  • Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ ξεκαθάρισε πως, σε συντονισμό με την καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, μετά από ξεχωριστές συνομιλίες με τους υποψηφίους.
  • Η στήριξη της Γερμανίας θεωρείται κρίσιμη στη διαδικασία εκλογής, ενώ το Βερολίνο πιέζει έντονα για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ζήτημα που επηρεάζει τις ευρύτερες ευρωπαϊκές ισορροπίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Η Γερμανία στηρίζει την υποψηφιότητα Πιερρακάκη για την προεδρία του Εurogroup

Η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ της υποψηφιότητας του Κυριάκου Πιερρακάκη στη σημερινή ψηφοφορία για την προεδρία του Eurogroup, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Λίγο πριν από την έναρξη του Eurogroup, ο Λαρς Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι είχε ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Βαν Πέτεγκεμ, όσο και με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και ξεκαθάρισε πως, σε συντονισμό με την καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα, Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Κατέστησα σαφές, στις προσωπικές συνομιλίες που είχα τόσο με τον Βέλγο όσο και με τον Έλληνα συνάδελφό μου, ότι σήμερα, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών και σε συντονισμό με την Καγκελαρία, θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα συναδέλφου. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία, ώστε να εκλεγεί σήμερα νέος πρόεδρος του Eurogroup», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Η στήριξη της Γερμανίας θεωρείται κρίσιμη στη διαδικασία εκλογής, που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες.

Το Βερολίνο πιέζει έντονα για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η στήριξη της Ουκρανίας — ένα ζήτημα που επηρεάζει τις ευρύτερες ευρωπαϊκές ισορροπίες και τη σημερινή ψηφοφορία, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με ποιο τρόπο οι πολίτες μπορούν να «συνομιλήσουν» με τον Προσωπικό Βοηθό Υγείας

Πολυβιταμίνες: Με ποιον τρόπο επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με μελέτη

«Φωτιά» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος: Ακριβότερο έως και 20% – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν – Όλα όσα είπε η Νίκη Κεραμέως

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:36 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρόζεν Ζελιάζκοφ

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόζεν Ζελιάζκοφ, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής...
14:18 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Ιταλία: Κύκλωμα «χτύπησε» τον καθεδρικό της Φλωρεντίας – Απάτη ύψους 30 εκατ. ευρώ και 9 συλλήψεις

Απάτη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ στήθηκε σε βάρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διαχειρί...
10:45 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: «Λύγισε» το Ευρωκοινοβούλιο με τη συγκλονιστική ομιλία του 11χρονου Ρόμαν – «Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου»

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό από τον πόλεμο στην Ουκρανία προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στο Ευρωκ...
09:22 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Σάλος στην Ολλανδία με την AI διαφήμιση των McDonald’s για τα Χριστούγεννα – Την απέσυραν μετά τις αντιδράσεις

Τα McDonald’s της Ολλανδίας βρίσκονται στο επίκεντρο έντονης διαδικτυακής κατακραυγής, καθώς η...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα