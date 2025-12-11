Αγρότες: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στα «Πράσινα Φανάρια» – Ετοιμάζονται για την αυριανή κινητοποίηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Σύνοψη από το

  • Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή.
  • Στο μπλόκο τους στα «Πράσινα Φανάρια», οι αγρότες στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, δηλώνοντας ότι παραμένουν αμετακίνητοι μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
  • Για την αυριανή κινητοποίηση, οι αγρότες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την αστυνομία για την είσοδο με τρακτέρ στην πόλη, ενώ υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο με αγροτικά οχήματα για να φτάσουν στην κεντρική πύλη του λιμανιού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αγρότες, πράσινα φανάρια, Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων αποφασίστηκε την Παρασκευή ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Στο μπλόκο, στα «Πράσινα Φανάρια», οι αγρότες μετρούν δυνάμεις και ζεσταίνουν τις μηχανές τους, με αφορμή το αυριανό αγροτικό συλλαλητήριο. Οι αγρότες είναι επίσης σε διαβουλεύσεις με την αστυνομία για να μπούνε στην πόλη αύριο με τα τρακτέρ τους και να φτάσουν στην κεντρική πύλη του λιμανιού. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε οι αγρότες, θα φτάσουν στο λιμάνι με αγροτικά οχήματα.

Σήμερα, στο σημείο όπου έχει στηθεί το μπλόκο τους στα «πράσινα φανάρια», στόλισαν και χριστουγεννιάτικο δέντρο, δηλώνοντας ότι παραμένουν αμετακίνητοι και θα μείνουν στο μπλόκο μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

Νωρίτερα στο μπλόκο στο Δερβένι, πραγματοποιήθηκε συμβολικός αποκλεισμός (13.00 με 14.00, όπως κάθε μέρα κλείνει συμβολικά η Εγνατία οδός). Και εκεί οι αγρότες ετοιμάζονται για την αυριανή κινητοποίηση, όπου θα συγκεντρωθούν στις 9.30 στο μπλόκο τους και έπειτα θα κατέβουν αυτόνομα.

Στα Μάλγαρα, 18.00 με 18.30 θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ αύριο γύρω στις 10.00 έχει οριστεί η προσυγκέντρωση, ενώ θα φτάσουν στο σημείο συνάδελφοι τους από Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία για να κατευθυνθούν προς το λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με ποιο τρόπο οι πολίτες μπορούν να «συνομιλήσουν» με τον Προσωπικό Βοηθό Υγείας

Πολυβιταμίνες: Με ποιον τρόπο επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με μελέτη

«Φωτιά» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος: Ακριβότερο έως και 20% – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν – Όλα όσα είπε η Νίκη Κεραμέως

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:46 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών με ειδικές ανάγκες – «Τα κλωτσούσε»

Νηπιαγωγός στην Πάτρα φέρεται να κακοποιούσε νήπια με ειδικές ανάγκες. Η γυναίκα εμφανίζεται ν...
15:30 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη – Ακρωτηριάστηκε οδηγός μηχανής

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) στην Παραλία Αυλίδας, στ...
14:55 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Ανήλικοι ξάφριζαν φούρνους και περίπτερα που εργάζονταν γυναίκες – Δείτε βίντεο από την δράση τους

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν 4 ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, που ξάφριζαν αρτοποιεί...
14:53 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Κοζάνη: Συμβολικός αποκλεισμός των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαυροδένδρι και παράσταση διαμαρτυρίας από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, προχώρησαν σήμερα πα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα