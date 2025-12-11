Αγρότες: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στα «Πράσινα Φανάρια» – Ετοιμάζονται για την αυριανή κινητοποίηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων αποφασίστηκε την Παρασκευή ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Στο μπλόκο, στα «Πράσινα Φανάρια», οι αγρότες μετρούν δυνάμεις και ζεσταίνουν τις μηχανές τους, με αφορμή το αυριανό αγροτικό συλλαλητήριο. Οι αγρότες είναι επίσης σε διαβουλεύσεις με την αστυνομία για να μπούνε στην πόλη αύριο με τα τρακτέρ τους και να φτάσουν στην κεντρική πύλη του λιμανιού. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε οι αγρότες, θα φτάσουν στο λιμάνι με αγροτικά οχήματα.

Σήμερα, στο σημείο όπου έχει στηθεί το μπλόκο τους στα «πράσινα φανάρια», στόλισαν και χριστουγεννιάτικο δέντρο, δηλώνοντας ότι παραμένουν αμετακίνητοι και θα μείνουν στο μπλόκο μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

Νωρίτερα στο μπλόκο στο Δερβένι, πραγματοποιήθηκε συμβολικός αποκλεισμός (13.00 με 14.00, όπως κάθε μέρα κλείνει συμβολικά η Εγνατία οδός). Και εκεί οι αγρότες ετοιμάζονται για την αυριανή κινητοποίηση, όπου θα συγκεντρωθούν στις 9.30 στο μπλόκο τους και έπειτα θα κατέβουν αυτόνομα.

Στα Μάλγαρα, 18.00 με 18.30 θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ αύριο γύρω στις 10.00 έχει οριστεί η προσυγκέντρωση, ενώ θα φτάσουν στο σημείο συνάδελφοι τους από Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία για να κατευθυνθούν προς το λιμάνι Θεσσαλονίκης.