Ο Μαρκ Ρούτε προειδοποιεί: «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας – Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τους συμμάχους να ενισχύσουν τις αμυντικές προσπάθειες για να αποτρέψουν «έναν πόλεμο που θα προέρχεται από την Ρωσία κλίμακας ανάλογης των πολέμων που έζησαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

Κατά την διάρκεια ομιλίας του στο Βερολίνο, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι πάρα πολλά είναι τα μέλη της Συμμαχίας που δεν αισθάνονται πόσο επείγοντα χαρακτήρα έχει η απειλή της Ρωσίας κατά της Ευρώπης και πρέπει γρήγορα να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και την αμυντική παραγωγή για να αποτρέψουν έναν πόλεμο κλίμακας ανάλογης με αυτούς που γνώρισαν οι προηγούμενες γενιές.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι οι επαναπαυμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται πόσο επείγον είναι αυτό. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Τώρα είναι η ώρα για δράση», είπε.

«Η σύγκρουση βρίσκεται στις πόρτες μας. Η Ρωσία επανέφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας.