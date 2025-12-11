Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη – Ακρωτηριάστηκε οδηγός μηχανής

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) στην Παραλία Αυλίδας, στην Χαλκίδα, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να ακρωτηριαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε αβοήθητο τον τραυματία και εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να διαλευκάνουν την υπόθεση και ύστερα από λίγες ώρες συνέλαβαν τον 75χρονο, ο οποίος θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 50χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάστασή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.