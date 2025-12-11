Χαρίτσης: «Δεν γίνεται να βαφτίζονται οι αγρότες εγκληματική οργάνωση επειδή διεκδικούν το δίκιο τους – Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Χαρίτσης: «Δεν γίνεται να βαφτίζονται οι αγρότες εγκληματική οργάνωση επειδή διεκδικούν το δίκιο τους – Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Mία «φάση κορύφωσης» του αγώνα των αγροτών περιέγραψε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξη του στο Ράδιο Παρατηρητής, καθ’ οδόν προς τα μπλόκα σε Κήπους, Κομοτηνή και Ξάνθη, τονίζοντας ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι» μετά από χρόνια αδράνειας της κυβέρνησης.

Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, τις καθηλωμένες τιμές και τις καθυστερήσεις του ΕΛΓΑ, ενώ χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Αριστερά ήδη έχει κάνει «οκτώ κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις πριν αποκαλυφθεί το μέγεθος του σκανδάλου».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς προειδοποίησε ότι η χώρα «κινδυνεύει με επισιτιστική ανασφάλεια» και άσκησε κριτική στη «στρατηγική της έντασης» της κυβέρνησης: «Δεν γίνεται να βαφτίζονται οι αγρότες εγκληματική οργάνωση επειδή διεκδικούν το δίκιο τους».

15:40 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

