Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρόζεν Ζελιάζκοφ

Σύνοψη από το

  • Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόζεν Ζελιάζκοφ, ανακοίνωσε την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών και την αποτυχία της κυβέρνησης -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.
  • Ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτικό διάγγελμα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
  • Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρόζεν Ζελιάζκοφ
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόζεν Ζελιάζκοφ, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτικό διάγγελμα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.


Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14:18 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

