  • Απάτη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ στήθηκε σε βάρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διαχειρίζεται τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας, Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε. Η απάτη πραγματοποιήθηκε με παράνομο ξέπλυμα χρημάτων και έκδοση πλαστών αποδείξεων.
  • Εννέα άτομα, Ιταλοί, Νιγηριανοί, Αλβανοί και Κινέζοι, τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση. Οι συλλήψεις έγιναν σε επιχειρήσεις των καραμπινιέρων σε Λομβαρδία, Τοσκάνη και Λάτιο.
  • Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές κατάφεραν να κατασχέσουν συνολικά 700.000 ευρώ τους τελευταίους τρεις μήνες, στο πλαίσιο της έρευνας.
Ιταλία: Κύκλωμα «χτύπησε» τον καθεδρικό της Φλωρεντίας – Απάτη ύψους 30 εκατ. ευρώ και 9 συλλήψεις
Απάτη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ στήθηκε σε βάρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διαχειρίζεται τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, το ιστορικό καμπαναριό του Τζόττο και το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη.

Η απάτη φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε διάστημα έξι μηνών, με παράνομο ξέπλυμα χρημάτων και έκδοση πλαστών αποδείξεων.

Εννέα άτομα που ενέχονται στην υπόθεση τέθηκαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, με επιχειρήσεις των καραμπινιέρων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Λομβαρδία, στην Τοσκάνη και στην περιφέρεια του Λατίου, με πρωτεύουσα την Ρώμη.


Οι κατηγορούμενοι είναι Ιταλοί, Νιγηριανοί, Αλβανοί και Κινέζοι. Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές τους τελευταίους τρεις μήνες κατάφεραν να κατασχέσουν συνολικά 700.000 ευρώ.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Santa Maria del Fiore έχει ως κύρια αποστολή την προστασία, την προώθηση και αξιοποίηση της θρησκευτικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας και όλων των σημαντικών μνημείων του.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

