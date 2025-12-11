Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό υποστράτηγο για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φωτογραφία: Reuters

Η κυβέρνηση του Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει έναν Αμερικανό υποστράτηγο για να διοικήσει την Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, όπως μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς και δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει άμεσα τις αναφορές αυτές.

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε στις 17 Νοεμβρίου, έδωσε την εξουσιοδότηση σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης και στις χώρες που συνεργάζονται με αυτό να δημιουργήσουν μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, που επισκέφθηκε το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους ότι η κυβέρνηση του Τραμπ πρόκειται να ηγηθεί της ISF και θα διορίσει έναν υποστράτηγο ως διοικητή της, σύμφωνα με τον Axios.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους χθες, Τετάρτη ότι η ανακοίνωση για το ποιοι παγκόσμιοι ηγέτες θα στελεχώσουν το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα αναμένεται να γίνει στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Το ψήφισμα, που εκπονήθηκε από τις ΗΠΑ, περιέγραψε το Συμβούλιο Ειρήνης ως μεταβατική διοίκηση που θα «ορίσει το πλαίσιο και θα συντονίσει τη χρηματοδότηση για την εκ νέου ανάπτυξη της Γάζας» σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14:36 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

