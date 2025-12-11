Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εάν είχα τους αριθμούς του Τζόκερ, σε σένα θα τους έδινα;» – Η απάντηση του «Φραπέ» σε ερώτηση που δέχθηκε

Σύνοψη από το

  • Μπαράζ ερωτήσεων για τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δέχθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος τον ρώτησε «Μήπως του δώσατε κωδικούς για το Τζόκερ;», με τον «Φραπέ» να απαντά: «Εγώ δεν παίζω Τζόκερ».
  • «Δεν παίζετε Τζόκερ εσείς; Ωραία.  Γιατί με αυτά που έχουμε ακούσει, οριακά θα σας ζητούσα 5 αριθμούς, δεν ξέρεις ποτέ», είπε ο κ. Ηλιόπουλος, με τον μάρτυρα να απαντά  ειρωνικά: «Και να τους είχα, θα τους έδινα σε σένα;».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Ξυλούρης Φραπές

Μπαράζ ερωτήσεων για τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δέχθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Τελικά με τον κ. Βορίδη βρεθήκατε και γιατί μιλούσατε με κωδικούς; Μήπως του δώσατε κωδικούς για το Τζόκερ;» τον ρώτησε ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.

«Εγώ δεν παίζω Τζόκερ» απάντησε ο “Φραπές” και πρόσθεσε: «Μετά που έφυγε (σ.σ. ο κ. Βορίδης) από το υπουργείο Γεωργίας, ούτε ξαναμιλήσαμε».

«Δεν παίζετε Τζόκερ εσείς; Ωραία.  Γιατί με αυτά που έχουμε ακούσει στην Εξεταστική, οριακά θα σας ζητούσα 5 αριθμούς, δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να πάει» σχολίασε ο κ. Ηλιόπουλος.

«Και να τους είχα, θα τους έδινα σε σένα;» απάντησε ειρωνικά ο Γιώργος Ξυλούρης, με τον κ. Ηλιόπουλο να απαντά:  «Σωστό κι αυτό. Σας το δίνω».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πολυβιταμίνες: Με ποιον τρόπο επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με μελέτη

HDL χοληστερόλη: Ποια τρόφιμα μπορεί να αυξήσουν την καλή χοληστερίνη – Ειδικός του Cleveland απαντά

Eurogroup και ECOFIN: Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Aεροδρόμια της Fraport: Νέο ρεκόρ για την επιβατική κίνηση – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:40 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό – «Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρόεδρο της Κυπ...
15:15 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Χαρίτσης: «Δεν γίνεται να βαφτίζονται οι αγρότες εγκληματική οργάνωση επειδή διεκδικούν το δίκιο τους – Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Mία «φάση κορύφωσης» του αγώνα των αγροτών περιέγραψε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χα...
14:41 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Μάντζος στον Realfm 97,8: Εμείς δεν πάμε στα μπλόκα για να καβαλήσουμε το «κύμα» οργής των αγροτών – Τι είπε για τις κινήσεις Τσίπρα

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την Κεντροαριστερά, τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα αλλά και γ...
14:04 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Άρση ασυλίας για τη Ζέττα Μακρή

Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε η αίτηση της άρσης ασυλίας της βουλευτού της ΝΔ Ζέττας Μακρή για ν...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα