Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εάν είχα τους αριθμούς του Τζόκερ, σε σένα θα τους έδινα;» – Η απάντηση του «Φραπέ» σε ερώτηση που δέχθηκε

Μπαράζ ερωτήσεων για τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δέχθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Τελικά με τον κ. Βορίδη βρεθήκατε και γιατί μιλούσατε με κωδικούς; Μήπως του δώσατε κωδικούς για το Τζόκερ;» τον ρώτησε ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.

«Εγώ δεν παίζω Τζόκερ» απάντησε ο “Φραπές” και πρόσθεσε: «Μετά που έφυγε (σ.σ. ο κ. Βορίδης) από το υπουργείο Γεωργίας, ούτε ξαναμιλήσαμε».

«Δεν παίζετε Τζόκερ εσείς; Ωραία. Γιατί με αυτά που έχουμε ακούσει στην Εξεταστική, οριακά θα σας ζητούσα 5 αριθμούς, δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να πάει» σχολίασε ο κ. Ηλιόπουλος.

«Και να τους είχα, θα τους έδινα σε σένα;» απάντησε ειρωνικά ο Γιώργος Ξυλούρης, με τον κ. Ηλιόπουλο να απαντά: «Σωστό κι αυτό. Σας το δίνω».