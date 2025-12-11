Βρετανία: Διάρρηξη σε μουσείο του Μπρίστολ – Οι δράστες αφαίρεσαν τουλάχιστον 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας»

  • Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το μουσείο στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία.
  • Η διάρρηξη συνέβη τον Σεπτέμβριο, με τη βρετανική αστυνομία να ανακοινώνει σήμερα πως καταζητεί τέσσερις υπόπτους.
  • Η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια στην αναγνώριση των ατόμων που μπήκαν στα κτίρια της συλλογής του μουσείου.
Βρετανία: Διάρρηξη σε μουσείο του Μπρίστολ – Οι δράστες αφαίρεσαν τουλάχιστον 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας»

Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το μουσείο στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σε διάρρηξη που συνέβη τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία, προσθέτοντας πως καταζητεί τέσσερις υπόπτους.

Η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που δείχνει τέσσερις άνδρες σε δρόμο.

Απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια στην αναγνώριση των ατόμων.


Αυτοί μπήκαν στα κτίρια που στεγάζουν τη συλλογή του μουσείου του Μπρίστολ, η οποία είναι αφιερωμένη στη Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία, σύμφωνα με την αστυνομία.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

