Θεσσαλονίκη: «Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει 2 και ποιος 4 πόδια» – Το αιχμηρό σχόλιο της ΕΛ.ΑΣ. για τον 90χρονο που έθαψε τον σκύλο του ζωντανό

Σύνοψη από το

  • Ένας 90χρονος από τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του, αφού τον έδεσε με χαρτοταινία, επειδή όπως είπε «ήταν άρρωστος».
  • «Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια» αναφέρεται στην ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας, περιγράφοντας ότι οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα σκυλί «δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής».
  • Η εισαγγελέας τού απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς, ενώ ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι «το έκανα για να μην υποφέρει». Του επιβλήθηκαν επίσης διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκύλος

Με έναν ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο τοποθετήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. μέσω ανάρτησής στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ, για την υπόθεση με τον 90χρονο από την Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, ο οποίος έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του, αφού τον έδεσε με χαρτοταινία, επειδή όπως είπε «ήταν άρρωστος».

«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια» αναφέρεται στην ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας, και περιγράφεται ότι οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού αντίκρισαν ένα σκυλί «δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής».

«Respect στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα», έγραψε η ΕΛ.ΑΣ., προσθέτοντας: «Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση».

Σημειώνεται πως η εισαγγελέας τού απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.

