ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία για την προπληρωμή του επιδόματος ανεργίας και του Δώρου Χριστουγέννων – Πότε θα καταβληθούν

  • Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε την προπληρωμή επιδομάτων ανεργίας και του Δώρου Χριστουγέννων, με τις καταβολές να ξεκινούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.
  • Η προπληρωμή αφορά την τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα εργασίας, την επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας.
  • Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται προσέλευση σε ΚΠΑ2. Για όσους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα γίνει μετά τη δήλωση.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΔΥΠΑ

Ανακοινώθηκε από τη ΔΥΠΑ η ημερομηνία έναρξης για την προπληρωμή μιας σειράς επιδομάτων, όπως επιδόματα και Δώρο Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προχωρήσει από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στην προπληρωμή:

  • της τακτικής επιδότησης ανεργίας
  • του επιδόματος εργασίας
  • της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας
  • του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων
  • και του Δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Για όσους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias

(gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων)

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr

 

