Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών με ειδικές ανάγκες – «Τα κλωτσούσε»

Σύνοψη από το

  • Νηπιαγωγός στην Πάτρα κατηγορείται για κακοποίηση νηπίων με ειδικές ανάγκες, με σχετικό βίντεο να βλέπει το φως της δημοσιότητας.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Απριλίου 2025, μετά την καταγγελία νεαρής νηπιαγωγού που έκανε την πρακτική της και περιέγραψε ότι είδε την υπεύθυνη να «κλωτσά τα παιδιά και να τα ρίχνει στο πάτωμα».
  • Η διευθύντρια φέρεται να μη την πίστεψε αρχικά, ενώ ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσε για την υπόθεση: «Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

NHPIAGWGOS PATRA

Νηπιαγωγός στην Πάτρα φέρεται να κακοποιούσε νήπια με ειδικές ανάγκες. Η γυναίκα εμφανίζεται να κλωτσούσε και να φώναζε στα παιδιά, με σχετικό βίντεο να βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Αναλυτικότερα, η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Απριλίου 2025, μετά την καταγγελία νεαρής νηπιαγωγού που έκανε την πρακτική της. Η γυναίκα ανέφερε ότι παρατήρησε την συνάδελφό της να κάνει απότομες κινήσεις προς τα παιδιά, θέτοντάς τα σε κίνδυνο, να τα χτυπάει, αλλά και να τα βρίζει, όταν δεν συμμορφώνονταν.

«Παρατήρησα ότι η συγκεκριμένη παιδαγωγός έπιασε ένα νήπιο από τον αυχένα με δύναμη, προκειμένου να το εξαναγκάσει να παρακολουθήσει βίντεο στον υπολογιστή», είπε, σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Καθώς τάιζε ένα νήπιο με ειδικές ανάγκες, επειδή σταμάτησε να ανοίξει το στόμα του, το τράβηξε με δύναμη από το αυτί και το τάιζε τόσο γρήγορα που η διαδικασία γινόταν επικίνδυνη. Το παιδί έκλαιγε και ήταν ψυχολογικά αναστατωμένο», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η νεαρή νηπιαγωγός ενημέρωσε τη διευθύντρια, όμως εκείνη φέρεται να μη την πίστεψε. Ωστόσο κάλεσε την καταγγελλόμενη εκπαιδευτικό, η οποία αρχικά αρνήθηκε τα πάντα, ενώ στη συνέχεια φέρεται να είπε ότι δεν αποδεικνύεται κάτι, γιατί τα παιδιά δεν έχουν σημάδια.

«Η εκπαιδευτικός αρνήθηκε όσα ανέφερα, λέγοντας ότι “ακόμη κι αν έγιναν, ήταν απλώς απότομες κινήσεις”. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός μου είπε “δεν αποδεικνύεται τίποτα, αφού τα παιδιά δεν φέρουν σημάδια”», είπε η νεαρή νηπιαγωγός.

«Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό»

Η καταγγέλλουσα, η οποία έκανε την πρακτική της άσκηση στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, δήλωσε ότι αποχώρησε μόλις 20 ημέρες μετά την έναρξή της, σοκαρισμένη από «όσα άκουγε και έβλεπε». Στη μήνυσή της περιγράφει ότι είδε την υπεύθυνη να «κλωτσά τα παιδιά και να τα ρίχνει στο πάτωμα, καθώς και να τα μουτζώνει».

Επίσης, ο Νικόλαος Κλάδης, διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μιλώντας στην εφημερίδα «Π» είπε για την υπόθεση: «Εμείς πληροφορηθήκαμε το θέμα αυτό από υπηρεσιακό παράγοντα του υπουργείου στον οποίο η φοιτήτρια είχε κάνει σχετική καταγγελία. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό».

