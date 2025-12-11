Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 90χρονος που έδεσε σκυλί και το έθαψε ζωντανό

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο 90χρονος που κατηγορείται ότι έθαψε ζωντανό ένα σκυλί σε αγροτική έκταση, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς, πράξη για την οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κατηγορούμενος έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του ζώου, το οποίο τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα, πριν το θάψει. Περιπατητής το εντόπισε χθες το πρωί και ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί κατάφεραν και το ξέθαψαν, παραδίδοντάς το ζωντανό στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης για κτηνιατρική φροντίδα.

Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι το σκυλί είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του 90χρονου.

Απολογούμενος στην ανακρίτρια, ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Νόμιζα πως ήταν νεκρό», είπε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, επικαλούμενος τον νομικό ισχυρισμό της πλάνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 90χρονος αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Εις βάρος του επιβλήθηκαν, επιπλέον, διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.

Σε καταφύγιο για φιλοξενία το σκυλί

Σε καλή κατάσταση είναι το σκυλί που έθαψε ζωντανό ένας 90χρονος. Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, Οδυσσέας Σαληκυριάκης, το ζώο μεταφέρθηκε σε συμβεβλημένο κτηνιατρείο. «Εξετάστηκε από κτηνίατρο και αναμένεται να μεταφερθεί σε καταφύγιο για φιλοξενία», διευκρίνισε.