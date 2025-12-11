Ματσάδο: Όσοι στη Βενεζουέλα λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν την ζωή τους – Θα επιστρέψω στη χώρα μου με το βραβείο Νόμπελ

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, διαβεβαίωσε από το Όσλο ότι θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν για να επιστρέψει στην Βενεζουέλα όπου σκοπεύει να συνεχίσει τον αγώνα της για το τέλος της τυραννίας, κατά την πρώτη της δημόσια εμφάνιση εδώ και έναν χρόνο.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν ήταν παρούσα στην τελετή της βράβευσής της και έφθασε την περασμένη νύκτα στο Grand Hotel της νορβηγικής πρωτεύουσας έπειτα από ένα ταξίδι για το οποίο είπε ότι «πολλοί άνθρωποι ρίσκαραν την ζωή τους».

Βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές υπέρ της δημοκρατικής μετάβασης στην Βενεζουέλα, η 58χρονη που ζει κρυμμένη στην χώρα της υποσχέθηκε ότι «θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν» για να επιστρέψει στην Βενεζουέλα παρά τους κινδύνους να συλληφθεί.

«Ήρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στην Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.

«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στη τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στην χώρα της.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έφυγε από την χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Όσλο και να παραλάβει το βραβείο, δήλωσε ότι το να βρίσκεται κανείς στην αντιπολίτευση στην χώρα της είναι «πολύ επικίνδυνο».

«Όσοι ζουν στην Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν την ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για την Νορβηγία.

Η επανεμφάνιση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο συμπίπτει με την κλιμάκωση της κρίσης στις σχέσεις ανάμεσα στην Βενεζουέλα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν αναπτύξει από τον Αύγουστο στόλο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική υπό το πρόσχημα της αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών.

Η αμερικανική επιχείρηση έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει την ζωή σε 87 ανθρώπους. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει να τον ανατρέψει για να αρπάξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επικρίνεται για τις ιδέες της που προσεγγίζουν τις ιδέες του Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης, και υποστηρίζει την αμερικανική πολεμική επιχείρηση.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες την κατάληψη τάνκερ ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

«Συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία»

Η Ματσάδο βγήκε στην παρανομία στην Βενεζουέλα τον Αύγουστο του 2024, λίγες ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές στις οποίες εμποδίσθηκε να είναι υποψήφια. Χθες, η κόρη της Ανα Κορίνα παρέλαβε στην θέση της το βραβείο και διάβασε εκ μέρους της ευχαριστήρια ομιλία.

Η Επιτροπή του Νόμπελ μίλησε για «ένα ταξίδι ακραίας επικινδυνότητας» εξηγώντας την απουσία της βραβευόμενης.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της είχε γίνει στις 9 Ιανουαρίου κατά την διάρκεια διαδήλωσης στο Καράκας.

Δεν είναι γνωστές οι συνθήκες της εξόδου της από την Βενεζουέλα, όπου καταζητείται για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία» και με ποιον τρόπο σχεδιάζει να επιστρέψει.

«Αν επιστρέψει, κινδυνεύει να συλληφθεί, ακόμη και αν οι αρχές έχουν δείξει περισσότερη αυτοσυγκράτηση μαζί της σε σχέση με πολλούς άλλους, διότι μία σύλληψη θα είχε πολύ ισχυρή συμβολική αξία», σύμφωνα με την Benedicte Bull, ειδική για την Λατινική Αμερική στο Πανεπιστήμιο του Όσλο.

Επιστροφή στην Βενεζουέλα;

«Για να έχουμε δημοκρατία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για την ελευθερία», δήλωσε χθες η κόρη της κατά την ομιλία της στο δημαρχείο του Όσλο, παρουσία μελών της οικογένειάς της, του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και άλλων λατινοαμερικανών ηγετών της ριζοσπαστικής δεξιάς.

Μιλώντας για τις συλλήψεις, τα βασανιστήρια και το κυνήγι των αντιφρονούντων, κατήγγειλε «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν τεκμηριωθεί από τα Ηνωμένα Εθνη» και «μία κρατική τρομοκρατία που επιδιώκει να καταπνίξει την βούληση του λαού».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ενωση και πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής αρνούνται να αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του περασμένου έτους που επέτρεψαν στον Νικολάς Μαδούρο να ανανεώσει για τρίτη φορά την εξαετή προεδρική του θητεία.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την ηγεσία της Βενεζουέλας για εκλογική απάτη και διεκδικεί την εκλογική νίκη υπέρ του υποψηφίου της, Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, που ζει εξόριστος και ήταν παρών στην χθεσινή τελετή στο Οσλο.

