Βραβεία Κωμικής Φωτογραφίας της Άγριας Ζωής: Οι πιο ξεκαρδιστικές λήψεις του 2025 που «έκλεψαν» την παράσταση

Σύνοψη από το

  • Ο φετινός διαγωνισμός των Comedy Wildlife Awards γέμισε το διαδίκτυο με απρόβλεπτες και ξεκαρδιστικές εικόνες, παρουσιάζοντας τις πιο απίθανες στιγμές του ζωικού βασιλείου.
  • Επιλεγμένες ανάμεσα σε 10.000 συμμετοχές, οι νικήτριες λήψεις περιλαμβάνουν πλάσματα σε σχεδόν ανθρώπινες στάσεις, με την κριτική επιτροπή να βλέπει πουλιά να καβγαδίζουν και αλεπούδες να «χορεύουν» breakdance.
  • Το κορυφαίο βραβείο απονεμήθηκε στον Βρετανό φωτογράφο Mark Meth-Cohn για τη λήψη ενός γορίλα, ενώ ο Αμερικανός έφηβος Grayson Bell κέρδισε τις κατηγορίες Junior και Ερπετά, αμφίβια και έντομα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Mark Meth-Cohn / Πηγή: @comedywildlifephoto

Ο φετινός διαγωνισμός των Comedy Wildlife Awards (Βραβεία Κωμικής Φωτογραφίας της Άγριας Ζωής) γέμισε το διαδίκτυο με απρόβλεπτες και ξεκαρδιστικές εικόνες, από έναν βάτραχο που γλίτωσε από βέβαιο θάνατο μέχρι έναν γορίλα που ποζάρει σε μια στάση μεταξύ γιόγκα και καράτε, αλλά και ένα ψάρι με πλατύ χαμόγελο.

Η φετινή διοργάνωση της Nikon παρουσίασε τις πιο απίθανες στιγμές του ζωικού βασιλείου, με φωτογραφίες που μοιάζουν περισσότερο με σεκάνς από κωμωδίες παρά με κανονικές φωτογραφικές λήψεις.


Επιλεγμένες ανάμεσα 10.000 συμμετοχές από όλο τον κόσμο, οι νικήτριες λήψεις περιλαμβάνουν πλάσματα σε στάσεις που φαίνονται σχεδόν… ανθρώπινες.


Η κριτική επιτροπή είδε, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες πουλιών να καβγαδίζουν και αλεπούδες να «χορεύουν» breakdance – κάθε εικόνα πιο αστεία από την προηγούμενη.


Το κορυφαίο βραβείο δόθηκε στον Βρετανό φωτογράφο Mark Meth-Cohn, για τη λήψη ενός γορίλα που έχει σηκώσει ψηλά το πόδι του σαν σε κλωτσιά.


Άλλοι νικητές περιλάμβαναν τον Αμερικανό έφηβο Grayson Bell, που κέρδισε τόσο την κατηγορία Junior όσο και το βραβείο Reptile, Amphibian and Insect (Ερπετά, αμφίβια και έντομα).


Στην κατηγορία των υδρόβιων πλασμάτων, η Jenny Stock ξεχώρισε με τη φωτογραφία της «Smiley», που απεικονίζει ένα ψάρι να χαμογελάει πλατιά.

