Ηλιόπουλος σε Ξυλούρη: Εδώ έρχεστε ως «αυτοφωράκιας» – Η σιωπή σας είναι για να προστατευτούν πολιτικά στελέχη

«Απαντάτε όπου θέλετε, άρα μόνος σας δείχνετε ότι η σιωπή σας περισσότερη ενοχή δείχνει» είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος πριν αρχίσει τις ερωτήσεις στον Γιώργο Ξυλούρη, στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εσείς το κρίνετε» απάντησε ο «Φραπές». «Δεν μπορέσατε να απαντήσετε στο πολύ απλό ερώτημα, αν έχετε κληθεί ως ύποπτος από τη δικαιοσύνη γιατί αν δεν έχετε κληθεί, δεν έχετε το δικαίωμα της σιωπής» είπε ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς.

«Ο μόνος μάρτυρας υπεράσπισης ήταν ο κ. Λαζαρίδης, που διάβαζε και απόσπασμα της δικογραφίας για να μας πει ότι είναι ύποπτος… Η σιωπή σας είναι για να προστατευτούν πολιτικά στελέχη. Εδώ έρχεστε απλά ως αυτοφωράκιας», ανέφερε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Στην επίμονη ερώτηση εάν είναι ύποπτος ο Γιώργος Ξυλούρης απάντησε: «Είμαι ύποπτος από τα μέσα και από εσάς. Δεν έχω λάβει γνώση της δικογραφίας».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Ξυλούρης φάνηκε να απαντά με ειρωνικό τρόπο στον Νάσο Ηλιόπουλο. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς ρώτησε ποιος έγραψε το υπόμνημα που κατέθεσε στην εξεταστική ο Γιώργος Ξυλούρης. «Ένας ταξιτζής», απάντησε ο «Φραπές».

Τότε στην αίθουσα προκλήθηκε ένταση ανάμεσα στο προεδρείο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την συμπεριφορά του μάρτυρα απέναντι στους βουλευτές.