Ηλιόπουλος σε Ξυλούρη: Εδώ έρχεστε ως «αυτοφωράκιας» – Η σιωπή σας είναι για να προστατευτούν πολιτικά στελέχη

  • Ο Νάσος Ηλιόπουλος, στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε τον Γιώργο Ξυλούρη ότι «η σιωπή σας περισσότερη ενοχή δείχνει», καθώς δεν απαντούσε σε ερωτήσεις.
  • Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς υποστήριξε πως «η σιωπή σας είναι για να προστατευτούν πολιτικά στελέχη» και πως ο Ξυλούρης «έρχεστε απλά ως αυτοφωράκιας».
  • Στην επίμονη ερώτηση εάν είναι ύποπτος, ο Γιώργος Ξυλούρης απάντησε: «Είμαι ύποπτος από τα μέσα και από εσάς», ενώ προκάλεσε ένταση με ειρωνική απάντηση περί «ταξιτζή» για το υπόμνημά του.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Ξυλούρης

«Απαντάτε όπου θέλετε, άρα μόνος σας δείχνετε ότι η σιωπή σας περισσότερη ενοχή δείχνει» είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος πριν αρχίσει τις ερωτήσεις στον Γιώργο Ξυλούρη, στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εσείς το κρίνετε» απάντησε ο «Φραπές». «Δεν μπορέσατε να απαντήσετε στο πολύ απλό ερώτημα, αν έχετε κληθεί ως ύποπτος από τη δικαιοσύνη γιατί αν δεν έχετε κληθεί, δεν έχετε το δικαίωμα της σιωπής» είπε ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς.

«Ο μόνος μάρτυρας υπεράσπισης ήταν ο κ. Λαζαρίδης, που διάβαζε και απόσπασμα της δικογραφίας για να μας πει ότι είναι ύποπτος… Η σιωπή σας είναι για να προστατευτούν πολιτικά στελέχη. Εδώ έρχεστε απλά ως αυτοφωράκιας», ανέφερε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Στην επίμονη ερώτηση εάν είναι ύποπτος ο Γιώργος Ξυλούρης απάντησε: «Είμαι ύποπτος από τα μέσα και από εσάς. Δεν έχω λάβει γνώση της δικογραφίας».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Ξυλούρης φάνηκε να απαντά με ειρωνικό τρόπο στον Νάσο Ηλιόπουλο. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς ρώτησε ποιος έγραψε το υπόμνημα που κατέθεσε στην εξεταστική ο Γιώργος Ξυλούρης. «Ένας ταξιτζής», απάντησε ο «Φραπές».

Τότε στην αίθουσα προκλήθηκε ένταση ανάμεσα στο προεδρείο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την συμπεριφορά του μάρτυρα απέναντι στους βουλευτές.

14:04 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

