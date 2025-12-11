Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Φλώρινας λόγω των καταστροφών από την κακοκαιρία «Byron»

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο δήμος Φλώρινας, για τη διαχείριση των συνεπειών από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις, που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 3 έως 8 τις Δεκεμβρίου στην περιοχή.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου (3 Δεκεμβρίου) έως και τις 3 Μαρτίου 2026. Το αίτημα διατυπώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης Βασίλη Γιαννάκη προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ακολούθως μεταβιβάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου έγινε αποδεκτό από τον Γενικό Γραμματέα Νικόλαο Παπαευσταθίου.

Ο Δήμος Φλώρινας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι ανάγκες που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.