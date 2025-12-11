Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Φλώρινας λόγω των καταστροφών από την κακοκαιρία «Byron»

Σύνοψη από το

  • Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο δήμος Φλώρινας, για τη διαχείριση των συνεπειών από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει από τις 3 Δεκεμβρίου έως και τις 3 Μαρτίου 2026, μετά την αποδοχή του αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
  • Ο Δήμος Φλώρινας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Πολιτική Προστασία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι ανάγκες που προέκυψαν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Δήμος Φλώρινας

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο δήμος Φλώρινας, για τη διαχείριση των συνεπειών από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις, που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 3 έως 8 τις Δεκεμβρίου στην περιοχή.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου (3 Δεκεμβρίου) έως και τις 3 Μαρτίου 2026. Το αίτημα διατυπώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης Βασίλη Γιαννάκη προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ακολούθως μεταβιβάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου έγινε αποδεκτό από τον Γενικό Γραμματέα Νικόλαο Παπαευσταθίου.

Ο Δήμος Φλώρινας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι ανάγκες που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με ποιο τρόπο οι πολίτες μπορούν να «συνομιλήσουν» με τον Προσωπικό Βοηθό Υγείας

Πολυβιταμίνες: Με ποιον τρόπο επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με μελέτη

«Φωτιά» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος: Ακριβότερο έως και 20% – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν – Όλα όσα είπε η Νίκη Κεραμέως

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:46 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών με ειδικές ανάγκες – «Τα κλωτσούσε»

Νηπιαγωγός στην Πάτρα φέρεται να κακοποιούσε νήπια με ειδικές ανάγκες. Η γυναίκα εμφανίζεται ν...
15:30 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη – Ακρωτηριάστηκε οδηγός μηχανής

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) στην Παραλία Αυλίδας, στ...
14:55 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Ανήλικοι ξάφριζαν φούρνους και περίπτερα που εργάζονταν γυναίκες – Δείτε βίντεο από την δράση τους

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν 4 ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, που ξάφριζαν αρτοποιεί...
14:53 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Κοζάνη: Συμβολικός αποκλεισμός των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαυροδένδρι και παράσταση διαμαρτυρίας από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, προχώρησαν σήμερα πα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα