Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα τα πρακτικά της κατάθεσης του «Φραπέ» – «Όχι» στο αίτημα για σύλληψή του

  • Με ονομαστική ψηφοφορία, εγκρίθηκε η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αποστολή των πρακτικών της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων.
  • Η αντιπολίτευση καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας και τάχθηκε υπέρ της σύλληψης του μάρτυρα με αυτόφωρη διαδικασία, αίτημα το οποίο απέρριψε η ΝΔ.
  • Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε τη δίμηνη παράταση των εργασιών της. Ο κ. Ξυλούρης αποχώρησε από τη Βουλή συνοδευόμενος από άνδρες της φρουράς.
Με ονομαστική ψηφοφορία, κατόπιν αιτήματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, εγκρίθηκε η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αποστολή των σημερινών πρακτικών της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Την πρόταση της πλειοψηφίας καταψήφισε η αντιπολίτευση. Μάλιστα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ, και Πλεύση Ελευθερίας, τάχθηκαν υπέρ της σύλληψης του μάρτυρα με αυτόφωρη διαδικασία, αίτημα το οποίο απέρριψε η ΝΔ.

Επιπλέον η Επιτροπή αποφάσισε τη δίμηνη παράταση των εργασιών της.

Ο κ. Ξυλούρης αποχώρησε από τη Βουλή λίγο μετά τις 18:30, από την έξοδο που βλέπει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με δύο άνδρες της φρουράς να τον συνοδεύουν μέχρι το φυλάκιο της Λεωφόρου Αμαλίας.

 

19:42 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

