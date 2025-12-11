Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Αποκαλύψεις Μεϊκόπουλου, πώς γεννούν “σαν τα κουνέλια” τα αιγοπρόβατα της οικογένειας του Γ. Ξυλούρη»

Σύνοψη από το

  • Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι ο βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος «κατέδειξε» τη μέθοδο τεχνητού πολλαπλασιασμού του ζωικού κεφαλαίου τής οικογένειας του Γιώργου Ξυλούρη, «προσκομίζοντας στην Εξεταστική Επιτροπή τις απογραφές αιγοπροβάτων» συγγενών του.
  • «Τα πρόβατα των Ξυλούρηδων, ενώ μέχρι το 2018 δεν γεννούσαν καθόλου, μετά, αφού δημιούργησε το ΚΥΔ του ο Γ. Ξυλούρης, ως εκ θαύματος, ξεκίνησαν να γεννούν με… δραματικούς ρυθμούς», σύμφωνα με τα έγγραφα που προσκομίστηκαν.
  • Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιώργος Ξυλούρης φτιάχνει νέα ΟΣΔΕ για συγγενικά του πρόσωπα για να «κλέβουν» από το εθνικό απόθεμα, «Ζητώντας βοσκοτόπια σε άλλες περιοχές της χώρας για τα (υπέρμετρα αυξημένα) αιγοπρόβατά ”τους”».
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Τη μέθοδο τεχνητού πολλαπλασιασμού του ζωικού κεφαλαίου τής οικογένειας του Γιώργου Ξυλούρη κατέδειξε» σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής του κόμματος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, «προσκομίζοντας στην Εξεταστική Επιτροπή τις απογραφές αιγοπροβάτων του Εμμανουήλ Ξυλούρη (αδερφού του Γ. Ξυλούρη), του Αθανάσιου Ξυλούρη (αδερφού του Γ. Ξυλούρη) και του Βασίλη Ξυλούρη (γιου του Γ. Ξυλούρη)».

Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ:

«Σύμφωνα με τα έγγραφα, τα πρόβατα των Ξυλούρηδων, ενώ μέχρι το 2018 δεν γεννούσαν καθόλου, μετά, αφού δημιούργησε το ΚΥΔ του ο Γ. Ξυλούρης, ως εκ θαύματος, ξεκίνησαν να γεννούν με… δραματικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, οι προβατίνες μεγάλης ηλικίας (που παραμένουν σχετικά σταθερές σε αριθμό) ”γεννούν” ξαφνικά εκατοντάδες πρόβατα σφαγής μικρ. έτους μέσα σε μια χρονιά. Ενδεικτικά: Από 600 πρόβατα σφαγής το 2018, ο Εμμ. Ξυλούρης εμφανίζει 1.200 την αμέσως επόμενη χρονιά (2019). Από μηδέν πρόβατα σφαγής τον Απρίλιο του 2019, ο Αθ. Ξυλούρης, εμφανίζει 500 μετά από μερικούς μήνες (04/11/2019). Από 300 πρόβατα σφαγής στις 5/4/2019, ο Βασίλης Ξυλούρης εμφανίζει 900 την 1/11/2019».

Με τον τρόπο αυτό, καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «ενώ ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης έχει ”καθαρό” Ε9 και ΑΦΜ, φτιάχνει νέα ΟΣΔΕ για συγγενικά του πρόσωπα για να ”κλέβουν” από το εθνικό απόθεμα. Ζητώντας βοσκοτόπια σε άλλες περιοχές της χώρας για τα (υπέρμετρα αυξημένα) αιγοπρόβατά ”τους”».

