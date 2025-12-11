Παράσυρση τροχονόμου στην Αττική Οδό: Eίχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης του 28χρονου μοτοσικλετιστή – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 28χρονο που παρέσυρε τον τροχονόμο αλλά τραυμάτισε και δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό, οδηγώντας μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδα. Ο νεαρός επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησής του στις 27 Οκτωβρίου για ένα χρόνο, επειδή προηγουμένως είχε οδηγήσει χωρίς άδεια.

Λόγω της νέας παράβασης, του επιβλήθηκε πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση άδειας για 425 ημέρες.

Σημειώνεται πως κατά την ίδια επιχείρηση βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις, αφαιρέθηκαν 16 άδειες οδήγησης, 12 άδειες κυκλοφορίας και 10 πινακίδες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα αύριο, Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι ο δικυκλιστής στις 8:20 το πρωί της Πέμπτης ενώ είχε ακινητοποιηθεί από συμβατικό αυτοκίνητο της Τροχαίας, όταν του ζήτησαν τα στοιχεία του ανέβηκε στη μοτοσυκλέτα, πάτησε γκάζι για να φύγει και παρέσυρε τον τροχονόμο, ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.