Μητσοτάκης για την εκλογή Πιερρακάκη: «Ημέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα – Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Μητσοτάκης - Πιερρακάκης

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά. Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του» αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως νέου προέδρου του Eurogroup.

«Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ» προσθέτει.

«Κι όμως, το άλλοτε “μαύρο πρόβατο” από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας. Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά» συμπληρώνει.

«Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται» καταλήγει ο Πρωθυπουργός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

ΥΠΑΑΤ: Πώς μπορούν οι αγρότες να κάνουν διορθώσεις – ενστάσεις για τις επιδοτήσεις – Αναλυτικός οδηγός

Μητσοτάκης για την εκλογή Πιερρακάκη: «Ημέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα – Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:42 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: «Το τέλος της ατιμωρησίας είναι μεγάλη θεσμική πρόκληση για την παράταξή μας» – Κάλεσμα για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

Το μήνυμα ότι «προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να τελειώσει το καθεστώς της ατιμωρησίας», έστειλ...
19:28 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα τα πρακτικά της κατάθεσης του «Φραπέ» – «Όχι» στο αίτημα για σύλληψή του

Με ονομαστική ψηφοφορία, κατόπιν αιτήματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, εγκρίθηκε η πρόταση της κ...
19:23 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Άγαλμα 22 μέτρων του Λιονέλ Μέσι στην Καλκούτα – Θα το αποκαλύψει ο ίδιος κατά την διάρκεια της περιοδείας «GOAT»

Οι Ινδοί δεν φαίνεται να έχουν ενδοιασμούς σχετικά με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχ...
19:21 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική: Οι απαντήσεις του Γιώργου Ξυλούρη για την αποκάλυψη του enikos.gr – Όλα όσα είπε για την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σουλτανίνας

Τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» επαναλάμβανε μονότονα ο Γιώργος Ξυλούρης στην κα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα