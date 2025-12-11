Η ανακοίνωση του Eurogroup για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη – Στις 19 Ιανουαρίου η πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του

Enikos Newsroom

οικονομία

Η ανακοίνωση του Eurogroup για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη – Στις 19 Ιανουαρίου η πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του

«Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Eurogroup.

Όπως υπογραμμίζεται, «ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί, προς το παρόν, για τις 19 Ιανουαρίου 2026».

19:54 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πιερρακάκης για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup: «Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου» – ΒΙΝΤΕΟ

«Νιώθω μεγάλη τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ο νέ...
17:40 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Ντομπρόβσκις πριν από την συνεδρίαση του Eurogroup: Ελπίδα για συμφωνία με το Βέλγιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε δηλώσεις του πρι...
15:05 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος θα είναι έως και 20% ακριβότερο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Αυξημένο θα είναι το κόστος για το τραπέζι των Χριστουγέννων, σε σχέση με πέρυσι, κατά 16-20%,...
12:55 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία για την προπληρωμή του επιδόματος ανεργίας και του Δώρου Χριστουγέννων – Πότε θα καταβληθούν

Ανακοινώθηκε από τη ΔΥΠΑ η ημερομηνία έναρξης για την προπληρωμή μιας σειράς επιδομάτων, όπως ...
