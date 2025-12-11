Βρετανία: Ρωσικό υποβρύχιο εντοπίστηκε στη Μάγχη – Πώς το παρακολούθησαν μέχρι τα ανοιχτά της Γαλλίας

Το Βασιλικό Ναυτικό στην Βρετανία, εντόπισε ένα ρωσικό υποβρύχιο στο Αγγλικό Κανάλι, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης τριήμερης επιχείρησης με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, εν μέσω μιας αύξησης κατά 30% των αναφορών για πλοία της Μόσχας που απειλούν τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία δύο χρόνια.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ένα ειδικό ελικόπτερο Merlin από την 814 Naval Air Squadron και το RFA Tidesurge, ένα δεξαμενόπλοιο ανεφοδιασμού που ανήκει στο Βασιλικό Ναυτικό. Τα αγγλικά πλοία παρακολούθησαν το ρωσικό υποβρύχιο Krasnodar, κλάσης Kilo, και το συνοδευτικό ρυμουλκό Altay, καθώς έπλεαν δυτικά από τη Βόρεια Θάλασσα, μέσω του Στενού του Ντόβερ και μέσα στον Αγγλικό Κανάλι.

Το ελικόπτερο Merlin, με βάση το Αεροδρόμιο Culdrose στην Κορνουάλη, παρέμεινε επιβαίνον στο RFA Tidesurge καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. Το Βασιλικό Ναυτικό δήλωσε: «Το εξειδικευμένο πλήρωμα ήταν έτοιμο να μεταβεί σε ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις αν το Krasnodar βυθιζόταν κάτω από την επιφάνεια».

Το ρωσικό υποβρύχιο έπλευσε στην επιφάνεια, μέσω της Μάγχης, παρά τις καταιγίδες που έπλητταν το Ηνωμένο Βασίλειο, εκείνη την ώρα. Ο διοικητής του RFA Tidesurge, πλοίαρχος James Allen, πρόσθεσε: «Τίποτα δεν συγκεντρώνει περισσότερο την προσοχή ενός ναυτικού από ένα ρωσικό υποβρύχιο.

«Η αποστολή μας κατά τη διάρκεια των τριών ημερών απαιτούσε ομαδική εργασία και επαγγελματισμό από όλο το πλήρωμα του πλοίου RFA Tidesurge, την 814 Naval Air Squadron Atlantic Flight που επιβιβάστηκε στο πλοίο και τη διαλειτουργικότητα με τους γειτονικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Συνεργαστήκαμε για να δείξουμε την παρουσία και την αποτρεπτική μας δύναμη κατά τη διέλευσή μας από τη Βόρεια Θάλασσα προς τη Μάγχη». Ο υποπλοίαρχος David Emery, διοικητής της 814 Naval Air Squadron’s Atlantic Flight, δήλωσε:

«Η διατήρηση μιας εμφανούς παρουσίας και η συνεχής παρακολούθηση των ρωσικών σκαφών στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια. Η ευελιξία και ο επαγγελματισμός του πληρώματος του RFA Tidesurge μας επιτρέπουν να προβάλλουμε το ελικόπτερο μας οπουδήποτε, μέρα ή νύχτα, στο θαλάσσιο περιβάλλον».

Το Βασιλικό Ναυτικό συνέχισε να παρακολουθεί τα Krasnodar και Altay μέχρις ότου τα ρωσικά πλοία έφτασαν στα βορειοδυτικά της Γαλλίας, κοντά στο νησί Ushant. Εκεί, παρέδωσαν την αποστολή παρακολούθησης σε έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Το επεισόδιο έρχεται σε συνέχεια αναφορών αυτή την εβδομάδα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει χρόνια έλλειψη υποβρυχίων του Βασιλικού Ναυτικού, επιτρέποντας στον Βλαντιμίρ Πούτιν να κυριαρχήσει στον Βόρειο Ατλαντικό.

Σε μια άνευ προηγουμένου αναγνώριση των αδυναμιών της Βρετανίας, ο στρατηγός Σερ Γκούιν Τζέκινς, χαρακτήρισε την άμυνα ως «υπερβολικά επιβαρυμένη». Ο Σερ Γκούιν, ο ανώτατος αξιωματικός του Ναυτικού, συνοδεύτηκε από τον υπουργό Άμυνας John Healey σε μια ναυτική εκδήλωση στο Πόρτσμουθ.

Και οι δύο εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για τον μικρό αριθμό υποβρυχίων που μπορεί να διαθέσει το Βασιλικό Ναυτικό, το οποίο αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, καθώς οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων παρουσίασαν μερικά από τα μη επανδρωμένα σκάφη ενός μελλοντικού υβριδικού στόλου.

Σύμφωνα με τον Σερ Γκούιν, η έλλειψη περιπολικών σκαφών συνέπεσε με την αύξηση κατά 30% της δραστηριότητας των ρωσικών πλοίων στον στρατηγικά ζωτικό Βόρειο Ατλαντικό. Εξήγησε ότι το Κρεμλίνο θεωρεί την περιοχή «πλεονεκτική για το ίδιο» και επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί, ο βόρειος στόλος της Ρωσίας θα μπορούσε ενδεχομένως να διακόψει τις γραμμές εφοδιασμού του Ηνωμένου Βασιλείου και να απειλήσει τις υποθαλάσσιες επικοινωνίες καθώς και τους αγωγούς ενέργειας.

Αυτοί οι αγωγοί συνδέουν το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ευρώπη, τη Σκανδιναβία και τη Βόρεια Αμερική και έχουν χαρακτηριστεί από το στρατό ως κορυφαία προτεραιότητα ασφάλειας.