Τρόμος στον αέρα: Αλεξίπτωτο ανοίγει κατά λάθος και παρασύρει τον χειριστή στην ουρά του αεροσκάφους – Δείτε το βίντεο

Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα σε αεροπλάνο στην Αυστραλία, όταν ένας αλεξιπτωτιστής βρέθηκε να παλεύει για τη ζωή του εν πτήσει, αφού το εφεδρικό του αλεξίπτωτο άνοιξε κατά λάθος και μπλέχτηκε στην ουρά του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια ενός συνήθους άλματος.

Ο σύλλογος Far North Freefall Club, στο Far North Queensland, πραγματοποιούσε την τρίτη πτήση της ημέρας στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν συνέβη το τρομακτικό περιστατικό. Ο πιλότος, μαζί με 17 αλεξιπτωτιστές, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Tully με ένα Cessna Caravan και κατευθυνόταν προς ένα προγραμματισμένο άλμα με αλεξίπτωτο σε σχηματισμό 16 ατόμων σε ύψος 15.000 ποδών, το οποίο επρόκειτο να κινηματογραφηθεί από έναν κάμεραμαν.

Περίπου στις 10 το πρωί, ο πιλότος μείωσε την ταχύτητα του αεροσκάφους στους 85 κόμβους και σήμανε στους αλεξιπτωτιστές ότι ήταν ασφαλές να ξεκινήσουν το άλμα. Το Αυστραλιανό Γραφείο Μεταφορών και Ασφάλειας (ATSB) δημοσίευσε την Πέμπτη δραματικές εικόνες που δείχνουν τον πρώτο αλεξιπτωτιστή να περνάει από την κυλιόμενη πόρτα του αεροσκάφους για να πάρει τη θέση πλεύσης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η λαβή του εφεδρικού αλεξίπτωτου του πιάστηκε στο πτερύγιο του αεροσκάφους και άνοιξε κατά λάθος. Η ξαφνική δύναμη τον έσυρε προς τα πίσω, ωθώντας κατά λάθος τον κάμεραμαν σε ελεύθερη πτώση.

Τα πόδια του αλεξιπτωτιστή τραυματίστηκαν όταν χτύπησε τον αριστερό οριζόντιο σταθεροποιητή του αεροσκάφους, ο οποίος επίσης υπέστη σημαντικές ζημιές. Στη συνέχεια, το εφεδρικό αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε στην ουρά του αεροσκάφους, αφήνοντάς τον να αιωρείται στον αέρα κάτω από το αεροπλάνο.

Ο επικεφαλής της ATSB, Angus Mitchell, δήλωσε ότι ο πιλότος αρχικά δεν είχε αντιληφθεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά σύντομα ένιωσε μια αλλαγή στο αεροσκάφος και παρατήρησε τη ραγδαία μείωση της ταχύτητας.

Ο Mitchell εξήγησε ότι ο πιλότος νόμιζε πως το αεροσκάφος είχε σταματήσει και πίεσε τη στήλη ελέγχου για να αυξήσει την ισχύ. Ωστόσο, μόλις τους είπαν ότι υπήρχε ένας αλεξιπτωτιστής κρεμασμένος από την ουρά του αεροσκάφους, μείωσε την ισχύ του αεροσκάφους.

Ο πιλότος ανέφερε επίσης ότι ένιωσε έντονες δονήσεις στο χειριστήριο και εξήγησε ότι χρειάστηκε σημαντική αύξηση της ισχύος για να διατηρήσει το αεροσκάφος σε οριζόντια πτήση. Δεκατρείς αλεξιπτωτιστές βγήκαν από το αεροσκάφος, ενώ δύο παρέμειναν να παρακολουθούν από την ανοιχτή πόρτα καθώς ο πρώτος αλεξιπτωτιστής προσπαθούσε να απελευθερωθεί από το μπερδεμένο αλεξίπτωτο.

Σε λιγότερο από ένα λεπτό, ο αλεξιπτωτιστής χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι με γάντζο για να κόψει 11 σχοινιά από το μπερδεμένο εφεδρικό αλεξίπτωτο, απελευθερώνοντας τον εαυτό του από το αεροσκάφος.

Ο έμπειρος αλεξιπτωτιστής, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.000 πτώσεις με αλεξίπτωτο, έπεσε σε ελεύθερη πτώση και άνοιξε το κύριο αλεξίπτωτό του.

Το κύριο αλεξίπτωτο μπλέχτηκε επίσης με τα υπολείμματα του εφεδρικού αλεξίπτωτου, αλλά ο αλεξιπτωτιστής κατάφερε να ξεμπλέξει τα σχοινιά και να ανακτήσει τον έλεγχο του αλεξίπτωτου.

Ο αλεξιπτωτιστής κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια, έχοντας μόνο ελαφρά τραύματα, όπως κοψίματα και μώλωπες στα κάτω άκρα. Ο κ. Μίτσελ εξήγησε ότι ο πιλότος μπόρεσε να εκτιμήσει την κατάσταση του αεροσκάφους και να το προσγειώσει, μόλις όλοι οι αλεξιπτωτιστές είχαν αποχωρήσει και ο πρώτος αλεξιπτωτιστής είχε απελευθερωθεί από την ουρά του αεροσκάφους.

«Με όλους τους αλεξιπτωτιστές εκτός του αεροσκάφους, ο πιλότος εκτίμησε ότι είχαν περιορισμένο έλεγχο της κλίσης, δεδομένου ότι το ουραίο πτερύγιο ήταν σημαντικά κατεστραμμένο και είχε ακόμα ένα μέρος του εφεδρικού αλεξίπτωτου τυλιγμένο γύρω του», είπε ο Μίτσελ.

«Με πίεση προς τα εμπρός, διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να επιτύχουν μια σταδιακή κάθοδο και ανασύρθηκαν τα πτερύγια, γεγονός που τους επέτρεψε να έχουν λίγο περισσότερο έλεγχο του πηδαλίου, του πτερυγίου και του ανυψωτήρα».

Ο πιλότος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Κέντρο του Μπρίσμπεϊν, ισχυριζόμενος ότι είχαν ελάχιστο έλεγχο του αεροσκάφους και ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν προσγείωση έκτακτης ανάγκης.

«Σε δύσκολες συνθήκες, ο πιλότος κατάφερε να ελέγξει το αεροσκάφος και να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Tully», δήλωσε ο Mitchell και σημείωσε ότι η δοκιμασία αυτή απέδειξε ότι οι αλεξιπτωτιστές πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση και να προσέχουν τα χερούλια των αλεξίπτωτων τους κατά την έξοδο από το αεροσκάφος.

Πρόσθεσε ότι, αν και τα μαχαίρια με γάντζο δεν αποτελούν κανονιστική απαίτηση, το περιστατικό αυτό έδειξε πόσο σημαντικό μπορεί να είναι ένα τέτοιο εργαλείο για τη διάσωση της ζωής σε περίπτωση πρόωρου ανοίγματος του αλεξίπτωτου.

Μετά την έκδοση της έκθεσης της ATSB, ο σύλλογος Far North Freefall Club επέβαλε την υποχρεωτική χρήση μαχαιριών με γάντζο σε όλους τους αλεξιπτωτιστές.