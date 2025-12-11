ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάγια υποχρέωσή μας η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών

  • "Η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών αποτελεί πάγια υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ", αναφέρει ο Οργανισμός Πληρωμών σε ανακοίνωσή του.
  • Ο πρόεδρος και τα στελέχη του Οργανισμού είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση. Ο Οργανισμός λειτουργεί με διαφάνεια και πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.
  • "Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και προσήλωση στην αποστολή του, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου".
«Η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών αποτελεί πάγια υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει ο Οργανισμός Πληρωμών σε ανακοίνωση του.

Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι:

* Ο πρόεδρος και τα στελέχη του είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση, για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή της λειτουργίας του.

* Ο Οργανισμός λειτουργεί με διαφάνεια, πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και μοναδικό γνώμονα τη δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς.

Καταλήγοντας, ο Οργανισμός Πληρωμών αναφέρει: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και προσήλωση στην αποστολή του, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου».

