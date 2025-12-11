Πολωνία: Συνελήφθη Ρώσος αρχαιολόγος «έπειτα από αίτημα του Κιέβου», λέει το Κρεμλίνο – «Νομική τυραννία»

  • Το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Πολωνία για «νομική τυραννία» μετά τη σύλληψη στη Βαρσοβία ενός Ρώσου αρχαιολόγου, του Αλεξάντερ Μπουτγιάγκιν, ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας.
  • Ο Μπουτγιάγκιν, υπάλληλος στο Κρατικό Μουσείο του Ερμιτάζ, κατηγορείται από την Ουκρανία για «καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς» στη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, καταδίκασε τη σύλληψη, δηλώνοντας ότι «πρόκειται για απόλυτη νομική τυραννία» και πως θα ζητηθεί η υπεράσπιση των συμφερόντων του πολίτη.
Πολωνία: Συνελήφθη Ρώσος αρχαιολόγος «έπειτα από αίτημα του Κιέβου», λέει το Κρεμλίνο – «Νομική τυραννία»

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα την Πολωνία για «νομική τυραννία» μετά τη σύλληψη στη Βαρσοβία ενός Ρώσου αρχαιολόγου, ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Αλεξάντερ Μπουτγιάγκιν, υπάλληλος στο Κρατικό Μουσείο του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη, τέθηκε υπό κράτηση κατά την άφιξή του στη Βαρσοβία.


Δήλωσε ότι ο Μπουτγιάγκιν, που είχε προσκληθεί για να δώσει σειρά διαλέξεων σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, κατηγορήθηκε από την Ουκρανία για «καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς» στη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην Κριμαία, έναν ισχυρισμό που το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε παράλογο.


Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία από την Ουκρανία το 2014.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, καταδίκασε τη σύλληψη του Μπουτγιάγκιν.

«Πρόκειται για απόλυτη νομική τυραννία», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Φυσικά θα ζητήσουμε μέσω διπλωματικών διαύλων το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του πολίτη μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα