Πολωνία: Συνελήφθη Ρώσος αρχαιολόγος «έπειτα από αίτημα του Κιέβου», λέει το Κρεμλίνο – «Νομική τυραννία»

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα την Πολωνία για «νομική τυραννία» μετά τη σύλληψη στη Βαρσοβία ενός Ρώσου αρχαιολόγου, ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Αλεξάντερ Μπουτγιάγκιν, υπάλληλος στο Κρατικό Μουσείο του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη, τέθηκε υπό κράτηση κατά την άφιξή του στη Βαρσοβία.

🛑 BREAKING: A well-known Russian archaeologist has been detained in Poland at Ukraine’s request According to investigators, after the annexation of Crimea, Aleksandr Butyagin led an archaeological expedition for the Hermitage Museum. He had no permits from Ukrainian… pic.twitter.com/6MEQNswHVF — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025



Δήλωσε ότι ο Μπουτγιάγκιν, που είχε προσκληθεί για να δώσει σειρά διαλέξεων σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, κατηγορήθηκε από την Ουκρανία για «καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς» στη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην Κριμαία, έναν ισχυρισμό που το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε παράλογο.

У Польщі затримали російського науковця та співробітника Ермітажу, який керував незаконними розкопками в Криму, – RMF FM. Мова про Алєксандра Бутягіна, який зупинився у Варшаві дорогою до однієї з балканських країн. У Європі він зараз читає лекції. 1/2 pic.twitter.com/uZIBC2XIYj — ҐРУНТ (@grntmedia) December 11, 2025



Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία από την Ουκρανία το 2014.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, καταδίκασε τη σύλληψη του Μπουτγιάγκιν.

«Πρόκειται για απόλυτη νομική τυραννία», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Φυσικά θα ζητήσουμε μέσω διπλωματικών διαύλων το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του πολίτη μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ