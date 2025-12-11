Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει απειλές εις βάρος της από τον Γιώργο Ξυλούρη – «Έλεγε θα την σκοτώσω»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ο μάρτυρας Γιώργος Ξυλούρης εξαπέλυσε απειλές θανάτου εις βάρος της, όταν εξήλθε από την αίθουσα.

«Αυτό το οποίο συνέβη και υπήρξαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες. Βγαίνοντας ο μάρτυρας, ο κ. Ξυλούρης, όταν νόμιζε ότι τον έχουμε αποδεσμεύσει, ούρλιαζε και έλεγε “θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι που θα με βάλει αυτή φυλακή”» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ο συγκεκριμένος μάρτυρας ο οποίος έχει διατυπώσει απειλές θανάτου και απειλές δολοφονίας, και έχει την άνεση γιατί εσείς του την παρέχετε, να διατυπώνει την βεβαιότητα ότι θα σκότωνε την Τυχεροπούλου και ότι θα βγάλει από τη μέση την Παπανδρέου, αυτός μέσα στη Βουλή διατύπωσε αυτές τις εκφράσεις όπως μου αναφέρθηκαν από αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες. Τον περίμενα και τον ρώτησαν ευθέως εάν τα είπε αυτά. Χωρίς ούτε να με κοιτάξει, όπως κάνουν οι ένοχοι, προχωρούσε υπό την προστασία των αστυνομικών της φρουράς της Βουλής. Αυτά είανι πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά» πρόσθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δείτε βίντεο από το περιστύλιο της Βουλής:

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει να συλληφθεί ο Ξυλούρης

Νωρίτερα, με την ολοκλήρωση της εξέτασης του μάρτυρα υπήρξε ένταση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει συνεχώς ότι πρέπει να συλληφθεί ο Γιώργος Ξυλούρης με αυτόφωρη διαδικασία.

«Μα δεν έχουμε πάρει απόφαση. Αυτό θα συζητήσουμε» εξήγησε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολόπουλος.

  • Λαζαρίδης: Ποιο είναι το αίτημα; Τι ζητάνε από την αντιπολίτευση. Να συλληφθεί ο μάρτυρας και αν έχει δικαίωμα η επιτροπή μας για αυτόφωρο;
  • Κωνσταντοπούλου: Να συλληφθεί.
  • Νικολόπουλος: Διακόπτουμε για 10 λεπτά τη συνεδρίαση. Η κα Κωνσταντοπούλου διακόπτει συνεχώς. Να μην φύγει ο μάρτυρας

Τελικά και προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, το προεδρείο φώναξε εκ νέου τον μάρτυρα στην αίθουσα προκειμένου να μην διαφύγει της σύλληψης στην περίπτωση που αποφασιστεί αυτόφωρο.

