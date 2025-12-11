Εξαφανίστηκε 33χρονος από τον Πύργο Ηλείας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

  • Ένας 33χρονος άνδρας εξαφανίστηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου από τον Πύργο Ηλείας.\n- Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση για την εξαφάνιση του 33χρονου Διονυσίου Κλειδέρη, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.\n- Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες για τον αγνοούμενο, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017» ή με τα Αστυνομικά Τμήματα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΠΥΡΓΟΣ

Ένας 33χρονος άνδρας εξαφανίστηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου από τον Πύργο Ηλείας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για τον 33χρονο Διονύσιο Κλειδέρη, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Διονύσιος Κλειδέρης έχει ύψος 1,62 μ., είναι 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, καφέ μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΠΥΡΓΟΣ

18:54 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

18:47 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

18:35 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

18:15 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

