Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η αμερικανική «θρασύτητα» θα απαντηθεί με «κόλαση»

Ο επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Ματζίντ Μουσαβί, απάντησε στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ υποσχόμενος «κόλαση» στην περιοχή. Δήλωσε ότι αν τα Στενά του Ορμούζ καταστούν μη ασφαλή, το Ιράν θα μετατρέψει την περιοχή σε «κόλαση» για τους Αμερικανούς.

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Διεθνή Νέα

Ιράν, Πύραυλοι
πηγή: AP Photo/Vahid Salemi
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, απάντησε στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ υποσχόμενος «κόλαση» στην περιοχή.
  • Ο Μουσαβί δήλωσε ότι «θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς από κάθε γωνιά του Ιράν», εφόσον οι ΗΠΑ κάνουν τα ιερά Στενά του Ορμούζ μη ασφαλή.
  • Πρόσθεσε ότι «Αυτή είναι η απάντηση στη θρασύτητα των Αμερικανών στην περιοχή, πρώτα ο Θεός».

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Ο επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Ματζίντ Μουσαβί (Majid Mousavi), απάντησε στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ υποσχόμενος «κόλαση» στην περιοχή, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

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«Κάνετε τα ιερά Στενά του Ορμούζ μη ασφαλή;! Θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς από κάθε γωνιά του Ιράν», δήλωσε ο Μουσαβί, σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

«Αυτή είναι η απάντηση στη θρασύτητα των Αμερικανών στην περιοχή, πρώτα ο Θεός», πρόσθεσε ο ίδιος.

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