Νατσιός στη Βουλή: Η οικονομική εξόντωση των αγροτών οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου

  • Ο Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στη Βουλή, έκανε λόγο για «οικονομική εξόντωση των αγροτών», η οποία «οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου» και συνιστά «εθνική απειλή».
  • Αναφέρθηκε σε επισκέψεις του στα μπλόκα των αγροτών και στο «βίντεο της ντροπής με τον αγρότη κτηνοτρόφο από το Νέο Μοναστήρι Θεσσαλονίκης ο οποίος έκλαιγε με “μαύρο δάκρυ”».
  • Τόνισε ότι για να εκτονωθεί η ένταση, πρέπει «να πάρετε πίσω εδώ και τώρα τα κλεμμένα» και να πληρωθούν οι αγρότες.
Για οικονομική εξόντωση των αγροτών, που «οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου», έκανε λόγο ο Δημήτρης Νατσιός, κατά την ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα».

Ο πρόεδρος της Νίκης ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στις επισκέψεις που πραγματοποίησε στα μπλόκα των αγροτών.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία, αυτό συμβαίνει αυτές τις ημέρες. Η οικονομική εξόντωση των αγροτών οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου. Και η ερήμωση συνιστά εθνική απειλή», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Προφανώς και όλοι σας είδατε το βίντεο της ντροπής με τον αγρότη κτηνοτρόφο από το Νέο Μοναστήρι Θεσσαλονίκης ο οποίος έκλαιγε με “μαύρο δάκρυ” μπροστά στην κάμερα του κινητού της κόρης του κάνοντας έκκληση να σώσει τα πρόβατά του. Αυτό που δεν προσέξαμε όμως, είναι ότι σε εκείνο το συγκλονιστικό βίντεο, η μία από αυτές είπε τα εξής συγκλονιστικά:

“Αυτό το χώμα είναι η Μακεδονία, αυτά τα πρόβατα είναι φτιαγμένα από αυτό το χώμα. Και εγώ είμαι φτιαγμένη από αυτό το χώμα. Αν βρέξει και τραβήξει νερό το χώμα, εγώ αυτό το νοιώθω. Και το πρόβατο το νοιώθει. Αν εγώ πάθω κάτι και η γη το νοιώθει και τα πρόβατα το νοιώθουν. Είναι ένα και το αυτό. Αν πάθει κάτι αυτό το πρόβατο και εγώ το νοιώθω και η μάνα γη το νοιώθει”.

Πήγαμε, κυρίες και κύριοι, χθες, στην κτηνιατρική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης και επιδώσαμε εξώδικη διαμαρτυρία, γιατί υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει ζώα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ράτσες από τη θανάτωση, γιατί έτσι προβλέπουν οι κοινοτικοί κανονισμοί.

Αν θέλετε πράγματι να εκτονώσετε την ένταση, δύο πράγματα πρέπει να κάνετε σε πρώτη φάση. Το πρώτο είναι να πάρετε πίσω εδώ και τώρα τα κλεμμένα. Πληρώστε τους αγρότες και η ένταση θα πέσει».

Ο πρόεδρος της Νίκης, εξέφρασε την ανησυχία του και για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, για την οποία όπως είπε δεν υπάρχει καμία ενημέρωση.

«Μόλις ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, σας έδωσε εντολή να τα βρούμε με την Τουρκία, έσπευσε ο πρωθυπουργός να εξαγγείλει ότι θα πάει στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Να πάει να κάνει τι; Αφού η διαφωνία μας είναι προφανής. Αν πιστέψουμε όσα μας λέτε, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ρωτήσουμε: αφού οι Τούρκοι μάς λένε συνεχώς τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Έχει κανένα νόημα;», κατέληξε ο κ. Νατσιός.

