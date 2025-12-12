Conference League: Τριάρα η Κρίσταλ Πάλας, κορυφή η Στρασμπούρ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 4η η ΑΕΚ

Το Στρασβούργο έκανε μεγάλο διπλό στην έδρα της Αμπερντίν και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε εύκολα με 3-0 εκτός έδρας και η Σαχτάρ, με τη νίκη της απέναντι στη Χάμρουν, σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση. Παράλληλα, σημαντικά αποτελέσματα σημειώθηκαν και σε άλλα παιχνίδια της League Phase του Conference League, όπου αρκετές ομάδες έκαναν αποφασιστικά βήματα για την πρόκριση στους «16».

Η Ράγιο σημείωσε πολύτιμη εκτός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στη Γιαγκελόνια, αποτέλεσμα που την έφερε κοντά στην πρόκριση. Ο Καμέλο άνοιξε το σκορ, ο Ιμάζ ισοφάρισε προσωρινά, όμως στο 61ο λεπτό ο Πάτσα πέτυχε το γκολ που χάρισε τη νίκη στους Ισπανούς. Στο Κόσοβο, η Άλκμααρ ήταν εντυπωσιακή, διαλύοντας τη Ντρίτα με 3-0. Ο Μίγνανς έβαλε μπροστά τους Ολλανδούς στο 17’, ο Γένσεν διπλασίασε τα τέρματα και ο Σαντίκ στις καθυστερήσεις «σφράγισε» το αποτέλεσμα, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του για την απευθείας πρόκριση.

Η Σπάρτα Πράγας πήρε μεγάλη ανάσα, επικρατώντας 2-1 της Κραϊόβα εκτός έδρας. Οι Ρουμάνοι έχασαν τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν, αφού ο Μεκβαμπισβίλι αστόχησε σε πέναλτι. Οι Τσέχοι εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία, με τον Ραχμάνι να σκοράρει πρώτος. Η Κραϊόβα ισοφάρισε στο 79’ με τον Νσίμπα, αλλά στο 89’ ο Ράινς έδωσε ξανά το προβάδισμα και τη νίκη στους φιλοξενούμενους.

Η Φιορεντίνα, αν και βρίσκεται χαμηλά στη Serie A, έδειξε χαρακτήρα στην Ευρώπη. Μετά την ήττα από την ΑΕΚ, αντέδρασε και επικράτησε 2-1 της Ντιναμό Κιέβου. Οι «Βιόλα» προηγήθηκαν με τον Κιν στο 18’, οι Ουκρανοί ισοφάρισαν με τον Μικαϊλένκο, όμως στο 74’ ο Γκούντμουντσον πέτυχε το γκολ που χάρισε τη νίκη στους Ιταλούς.

Η ΑΕΚ Λάρνακας έφτασε μια ανάσα από το μεγάλο αποτέλεσμα στη Σουηδία απέναντι στη Χάκεν. Προηγήθηκε με αυτογκόλ του Ελάντερ στο 65’, όμως στο 90+4’ ο Χαμάρ ισοφάρισε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Παρόλα αυτά, η κυπριακή ομάδα κρατάει την τύχη στα χέρια της, καθώς στην τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Σκεντίγια με στόχο την πρόκριση.

Η Ομόνοια πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη στη Βιέννη απέναντι στη Ραπίντ, με σκορ 1-0. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι σημείωσε ο Νεοφύτου στο 19’, χαρίζοντας στην κυπριακή ομάδα το πρώτο της διπλό σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η Κρίσταλ Πάλας, τέλος, πέρασε άνετα από την Ιρλανδία, επικρατώντας 3-0 της Σέλμπουρν. Ο Ούτσε άνοιξε το σκορ στο 11’, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας, ο Ενκέτια διεύρυνε το προβάδισμα στο 25’ και λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Γέρεμι Πίνο, με εξαιρετικό τελείωμα, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.