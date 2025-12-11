ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup

Τα συγχαρητήριά του στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη που επιλέχθηκε ως νέος πρόεδρος του Eurogroup, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν Έλληνες κρίσιμες θέσεις.

Ωστόσο, προσθέτει, το κύριο ζήτημα είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν – και εξηγεί: «Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε μια κρίσιμη συγκυρία μεγάλων επιλογών. Η μετατροπή της σε οικονομία πολέμου είναι ενάντια στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και πρέπει να αποτραπεί. Η μεγάλη πρόκληση για να βρει η Ευρώπη τις αρχές που την συγκρότησαν, είναι το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας, η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών, αλλά και η κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό τους. Αυτές τις αξίες πρέπει να υπηρετούν και τα τυπικά και τα άτυπα όργανα στην ΕΕ και βάσει των αποφάσεών τους θα κρίνονται. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν. Αν προωθηθούν οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ανήκει ο κ. Πιερρακάκης και της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην οικονομία, δηλαδή οι σκληρές νεοφιλελεύθερες και κοινωνικά άδικες πολιτικές, τότε είναι σαφές ότι η εκλογή του θα σημάνει και την συνέχεια των αδίκων πολιτικών της Ε.Ε».

Σημειώνει ακόμη: «Όσον αφορά δε την πρόσφατη ιστορία, υπενθυμίζουμε στον κ. Πιερρακάκη ότι η έξοδος από τα μνημόνια το 2018 και η ρύθμιση του χρέους έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» και καταλήγει ότι «για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το ζήτημα είναι η ριζική αλλαγή των οικονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και των χωρών της Ευρωζώνης και η περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου οργάνων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκλέγεται κατευθείαν από τους λαούς. Μόνο έτσι μπορούν να υπηρετηθούν οι ανάγκες των κοινωνιών».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Ανησυχία για το δημογραφικό στη Γερμανία – «Γερνάει» και μειώνεται ο πληθυσμός

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:55 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Ψηφίστηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο για νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Στην ΑΑΔΕ οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ...
21:22 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Βενιζέλος: Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό – Είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους Θεσμούς

«Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό. Είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνη...
20:51 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

ΝΔ: Σύνοδος των προέδρων κομματικών οργάνων υπό τον Κ. Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ η Σύνοδος των προέδρων...
20:41 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση Χατζηδάκη-Τσιάρα με αγρότες της Κρήτης – «Το νησί βρίσκεται σε οικονομικό σοκ» τόνισαν οι παραγωγοί

Τα αιτήματά τους παρουσίασαν οι αγρότες από την Κρήτη στη συνάντηση που είχαν με τον αντιπρόεδ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα