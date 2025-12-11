Οι αγρότες ετοιμάζουν «απόβαση» στη Θεσσαλονίκη – Ανοικτή σε διάλογο δηλώνει η κυβέρνηση

Δυσεπίλυτος δείχνει να είναι ο γρίφος σχετικά με τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις στη χώρα, καθώς τόσο από τη μία πλευρά, αυτή των αγροτών, όσο και από την άλλη, της κυβέρνησης δηλαδή, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Ως προς τους πρώτους, δεν δείχνουν διάθεση για υποχώρηση και ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους για μία εντυπωσιακή κάθοδο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το κατά πόσο η κυβέρνηση θα επιτρέψει κάτι τέτοιο μένει να φανεί, αν και θεωρείται δύσκολο να επιτραπεί μία τόσο δυναμική κίνηση. Την ίδια στιγμή πάντως και για πρώτη φορά, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δείχνουν διατεθειμένοι να προσέλθουν σε διάλογο. Αυτό θα συζητήσουν το Σάββατο στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια.

Στην κυβέρνηση πάλι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Η επί τεσσάρων ωρών συζήτηση που είχε ο Κώστας Τσιάρας με “γαλάζιους” βουλευτές ανέδειξε τη διάσταση που υπάρχει, καθώς ο υπουργός έγινε αποδέκτης σοβαρών παραπόνων, όπως επισημάνθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Εν τω μεταξύ, χωρίς να βγει «λευκός καπνός» ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Η συνάντηση θα συνεχιστεί αύριο στις 10:00 το πρωί, σε τεχνικό επίπεδο, αφού και από τις δύο πλευρές επιχειρείται να υπάρξει μια συμφωνία.

Εντούτοις, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης μετά το πέρας της συζήτησης, έκανε λόγο για μια εποικοδομητική συζήτηση και ανέφερε ότι τέθηκαν στο τραπέζι πολλά ζητήματα όλες αυτές τις ώρες. Τόνισε, δε, ότι στην αυριανή συνάντηση θα λάβει μέρος και ο ίδιος. Παράλληλα, ο κ. Αρναουτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα μπορέσουν να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα των παραγωγών του νησιού.

Λίγο μετά τις 5 έφτασαν στο γραφείο του κ. Χατζηδάκης πάνω από δώδεκα εκπρόσωποι αγροτών, όπως επίσης και κτηνοτρόφων από την Κρήτη.

Τα βασικά τους αιτήματα είναι να έχουν ίδιες τιμές με την υπόλοιπη χώρα και το δεύτερο είναι να εξισωθούν τα δικαιώματα όσων αδίκησε, κατά τους ίδιους, η εφαρμογή της τεχνικής λύσης, κάτι το οποίο δεν είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την κυβέρνηση.

Οι κτηνοτρόφοι των Χανίων πάντως αποφάσισαν να παραμείνουν στον αερολιμένα Χανίων μέχρι την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της αυριανής συνάντησης. Οι περαιτέρω κινήσεις τους θα αποφασιστούν στη συνέχεια.

Κκτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας και της Καβάλας προχώρησαν σε νέες κινητοποιήσεις. Αγροτοκτηνοτρόφοι της Καβάλας πέταξαν γάλα, άχυρα, σταφύλια και τομάτες στην είσοδο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ αγροτοκτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας επιχείρησαν να αποκλείσουν συμβολικά το διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν δύο φραγμούς στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Τελικά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι απέκλεισαν συμβολικά το ένα από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Μαυροδένδρι Κοζάνης προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παραμένουμε αμετακίνητοι στις θέσεις μας, δηλώνουν οι αγρότες της κεντρικής Εύβοιας, που για τον σκοπό αυτό προχώρησαν σε αποκλεισμό της νέας γέφυρας της Χαλκίδας, για περίπου μία ώρα το πρωί και μία ώρα το απόγευμα.

Ετοιμάζουν αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Ο σχεδιασμός των αγροτών περιλαμβάνει την απόβασή τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα το πρωί της Παρασκευής.

«Ο πρωθυπουργός μας ζήτησε να βρούμε τον τρόπο να παρατείνουμε την εθνική κλειδωμένη τιμή ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, προκειμένου να μην υπάρχει ανησυχία στον αγροτικό κόσμο», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας.

Αποζημιώσεις για τις καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο πριν κλείσει το έτος, προανήγγειλε από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Εμείς την άλλη εβδομάδα θα δώσουμε 120 εκατομμύρια από τον ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις παγωνιές του ’25» ανέφερε ο Χρήστος Κέλλας.

«Σπριντ» κριτικής στον Κ. Τσιάρα

Η πίεση στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν είναι μικρή. Το γεγονός ότι οι αγρότες δεν υποχωρούν, έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους γαλάζιους βουλευτές της περιφέρειας, κάποιοι εκ των οποίων δεν έδειξαν να πείθονται από τις εξηγήσεις του κ. Τσιάρα στην τετράωρη σύσκεψη χτες Τετάρτη. Αντίθετα, τα παράπονα και τα δηκτικά σχόλια ήταν πολλά και το κλίμα ήταν τεταμένο. Ασκήθηκε έντονη κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ενώ κάποια στελέχη σημείωσαν με νόημα πως “τρώνε ξύλο”, εντός εισαγωγικών στις περιφέρειές τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Για περισσότερες από 4 ώρες 60 βουλευτές της ΝΔ επιδόθηκαν σε σπριντ κριτικής προς τον κ. Τσιάρα. Μετέφεραν τα αιτήματα των αγροτών, εκφράζοντας συγχρόνως δυσφορία για τα παράπονα που ακούνε στις πόλεις και τα χωριά τους.

Παράδειγμα ο βουλευτής της ΝΔ Φάνης Παππάς, ο οποίος σημείωσε: «Οι διασταυρωτικοί ελέγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ, όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

«Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία», τόνισε ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Σφοδρά πυρά κατά του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε η βουλευτής Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή για την πληρωμή του μέτρου 23.

«Με βάση ποιον έλεγχο προχώρησες και έκανες διασταυρωτικούς ελέγχους, έκανες υπέρβαση. Εμείς είμαστε κοινοβουλευτικοί. Ήρθες εδώ και μας κοροϊδεύεις».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση της κ. Αραμπατζή: «Τη θεωρώ άστοχη γιατί στην ουσία είναι σαν να λέμε ότι δεν πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι».

Η κ. Αραμπατζή επέμεινε όμως: «Το αυτονόητο. Να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι του “μέτρο 23″».

Όραμα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

«Πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι ζητείται. Απαιτείται οραματική πολιτική για το υπουργείο. De facto ο τρόπος που το χειριστήκαμε για πολλά πολλά χρόνια ήταν ένα υπουργείο τελευταίο τη τάξει, ενώ μόνο τέτοιο δεν είναι», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Φωνές πάντως από την κυβέρνηση διαρρέουν ότι το Μαξίμου είναι ανοικτό σε συνάντηση αγροτών – πρωθυπουργού εφόσον υπάρχει αντιπροσωπευτική επιτροπή των αγροτών.

Το «περίφημο μέτρο 23»

Ενδεικτικά είναι όσα αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου της Τετάρτης, για το «περίφημο μέτρο 23», το οποίο εξόργισε πολλούς βουλευτές της ΝΔ, ακόμα και πρώην υπουργούς.

«Αυτοί που είχαν ζημιές από φυσικές καταστροφές το 2024 έναντι του 23 θα δικαιούνταν κάποιες αποζημιώσεις, εφόσον παίρναν μία γραπτή βεβαίωση από την κτηνιατρική υπηρεσία. Ο συνολικός κουμπαράς ήταν 178 εκατομμύρια ευρώ γι’ αυτό το μέτρο. Τα αιτήματα που υποβλήθηκαν όμως, ήταν για 233 εκατομμύρια. Δηλαδή, 50 εκατομμύρια παραπάνω. Η κυβέρνηση έβαλε μεγάλο κόφτη, και τελικά διατέθηκαν 157 εκατομμύρια. Έμειναν δηλαδή 21 εκατομμύρια αδιάθετα. Αυτοί λοιπόν που δεν πήραν φωνάζουν» σημείωσε ο δημοσιογράφος.