ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς «κόπηκαν» χιλιάδες αγρότες από τις επιδοτήσεις

Νέους πονοκεφάλους στην κυβέρνηση φαίνεται να προκαλούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που κάθε άλλο παρά επιλύουν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν.

Ενδεικτικά είναι όσα αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, για το “περίφημο μέτρο 23”, το οποίο εξόργισε πολλούς βουλευτές της ΝΔ, ακόμα και πρώην υπουργούς.

«Αυτοί που είχαν ζημιές από φυσικές καταστροφές το 2024 έναντι του 23 θα δικαιούνταν κάποιες αποζημιώσεις, εφόσον παίρναν μία γραπτή βεβαίωση από την κτηνιατρική υπηρεσία. Ο συνολικός κουμπαράς ήταν 178 εκατομμύρια ευρώ γι’ αυτό το μέτρο. Τα αιτήματα που υποβλήθηκαν όμως, ήταν για 233 εκατομμύρια. Δηλαδή, 50 εκατομμύρια παραπάνω. Η κυβέρνηση έβαλε μεγάλο κόφτη, και τελικά διατέθηκαν 157 εκατομμύρια. Έμειναν δηλαδή 21 εκατομμύρια αδιάθετα. Αυτοί λοιπόν που δεν πήραν φωνάζουν» σημείωσε ο δημοσιογράφος.

Πώς έμεινε αδιάθετο το συγκεκριμένο ποσό;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας στις αιτιάσεις των βορειοελλαδιτών βουλευτών, ανέφερε ότι συνέκρινε το Ε9, τη φορολογική δήλωση, με την αίτηση που έχει γίνει για την αποζημίωση και όπου υπήρχε απόκλιση πάνω από 5 στρέμματα στο χωράφι, η αίτηση κόπηκε.

«Αυτό λοιπόν δημιούργησε το πρόβλημα. Υπήρχαν αποκλίσεις πάνω από 5 στρέμματα. Τώρα, το υπουργείο Ανάπτυξης λέει ότι τελικά αυτοί θα πληρωθούν. Αλλά υπάρχει άλλος πολιτικός κίνδυνος και αυτή είναι μία μικρή “βόμβα” της τελευταίας στιγμής,. Αυτοί που είναι στα μπλόκα της Μακεδονίας και οι περισσότεροι είναι νεοδημοκράτες, γιατί είναι διαφορετική η πολιτική γεωγραφία των μπλόκων, πιέζουν τους τοπικούς βουλευτές την επόμενη Πέμπτη, που είναι η ψηφοφορία για το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, να ψηφίσουν εναντίον», πρόσθεσε ο Τάσος Τέλλογλου.