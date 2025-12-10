Τσιάρας: Σήμερα ήταν μία έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση – Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο

«Πιστεύω ότι με τον διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας μετά την συνάντηση που είχε σήμερα με γαλάζιους βουλευτές της περιφέρειας, με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Αναφερόμενος στη συνάντηση, ο υπουργός τόνισε πως «ήταν μία έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές», ενώ σε άλλο σημείο των δηλώσεών του είπε πως «υπήρχε μία έντονη έκφραση, όταν υπάρχει ένταση και ζωντάνια σε μία συζήτηση τότε υπάρχει και υγεία» και διευκρίνισε ότι δεν αποχώρησε κάποιος από την συνάντηση.

Υπογράμμισε ότι «σαφώς υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης. Για να υπάρχει η εκτόνωση θα πρέπει η άλλη πλευρά, δηλαδή οι εκπρόσωποι των αγροτών, να βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης».

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει με κάθε δυνατό τρόπο ότι στέκεται με κάθε δυνατό μέσο και βοήθεια δίπλα στους Έλληνες αγρότες και παραγωγούς», πρόσθεσε ο κ. Τσιάρας.

Σχετικά με το Μέτρο 23, ανέφερε πως «υπάρχει μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι το τέλος του μήνα θα πληρωθούν όλοι απ’ αυτούς που στην πραγματικότητα βρίσκονται υπό έλεγχο».

«Πρέπει να δούμε τα αιτήματα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε είμαστε σε μια αναμονή για την ατζέντα των αιτημάτων», τόνισε ο υπουργός και κατέληξε λέγοντας πως «η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν και είναι να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο και θα το αποδείξει με κάθε δυνατό μέσο».