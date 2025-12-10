Τσιάρας: Σήμερα ήταν μία έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση – Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μετά τη συνάντηση με γαλάζιους βουλευτές, τόνισε πως «ήταν μία έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση», προσθέτοντας ότι «με τον διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα».
  • Για την εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι «θα πρέπει οι εκπρόσωποι των αγροτών να βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης». Επανέλαβε πως «η κυβέρνηση έχει αποδείξει… ότι στέκεται με κάθε δυνατό μέσο και βοήθεια δίπλα στους Έλληνες αγρότες».
  • Τέλος, διαβεβαίωσε πως «η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν και είναι να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Τσιάρας

«Πιστεύω ότι με τον διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας μετά την συνάντηση που είχε σήμερα με γαλάζιους βουλευτές της περιφέρειας, με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Αναφερόμενος στη συνάντηση, ο υπουργός τόνισε πως «ήταν μία έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές», ενώ σε άλλο σημείο των δηλώσεών του είπε πως «υπήρχε μία έντονη έκφραση, όταν υπάρχει ένταση και ζωντάνια σε μία συζήτηση τότε υπάρχει και υγεία» και διευκρίνισε ότι δεν αποχώρησε κάποιος από την συνάντηση.

Υπογράμμισε ότι «σαφώς υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης. Για να υπάρχει η εκτόνωση θα πρέπει η άλλη πλευρά, δηλαδή οι εκπρόσωποι των αγροτών, να βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης».

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει με κάθε δυνατό τρόπο ότι στέκεται με κάθε δυνατό μέσο και βοήθεια δίπλα στους Έλληνες αγρότες και παραγωγούς», πρόσθεσε ο κ. Τσιάρας.

Σχετικά με το Μέτρο 23, ανέφερε πως «υπάρχει μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι το τέλος του μήνα θα πληρωθούν όλοι απ’ αυτούς που στην πραγματικότητα βρίσκονται υπό έλεγχο».

«Πρέπει να δούμε τα αιτήματα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε είμαστε σε μια αναμονή για την ατζέντα των αιτημάτων», τόνισε ο υπουργός και κατέληξε λέγοντας πως «η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν και είναι να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο και θα το αποδείξει με κάθε δυνατό μέσο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Διαγωνισμός για 15 νέους συρμούς του Μετρό έως τον Φεβρουάριο – Τι είπε ο Κυρανάκης

Σε χαρτογράφηση της αγοράς τροφίμων προχωρά η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Ο στόχος της έρευνας

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:22 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Κυρανάκης: Διαγωνισμός για 15 νέους συρμούς του μετρό ως τον Φεβρουάριο – Πλήρως λειτουργικός σιδηρόδρομος το καλοκαίρι του 2026

Το καλοκαίρι του 2026 θα είναι πλήρως λειτουργικός ο σιδηρόδρομος Αθήνας – Θεσσαλονίκης, με όλ...
19:20 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ένταση και «καρφιά» στη συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ – «Αν μεταφέρω αυτά που μας είπατε στους αγρότες, δεν θα προλάβω να πω μία λέξη»

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕ...
18:14 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ – Δείτε τους πίνακες

Το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ότι θα έχουν καταβληθεί στους...
16:58 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Βορίδης: Ο εισαγγελέας είπε το αυτονόητο για τα μπλόκα – Οι πραγματικοί αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητα

“Ο εισαγγελέας είπε το αυτονόητο για τα μπλόκα» είπε ο Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξή του,...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα