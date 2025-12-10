Πάτρα: Ομάδα Ρομά λήστεψε δύο νεαρούς – Τους ξυλοκόπησαν και τους απείλησαν με κατσαβίδι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Ομάδα Ρομά λήστεψε δύο νεαρούς – Τους ξυλοκόπησαν και τους απείλησαν με κατσαβίδι

Άγρια επίθεση δέχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης δύο νεαροί ηλικίας 23 ετών, στην οδό Μαιζώνος, στην Πάτρα, οι οποίοι ξυλοκοπήθηκαν από ομάδα Ρομά. Μάλιστα, ο ένας τους απείλησε με κατσαβίδι, για να τους αποσπάσουν χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 οι 23χρονοι αφού κατήγγειλαν το περιστατικό στην Ασφάλεια Πατρών, αναγνώρισαν τρεις από τους δράστες της επίθεσης. Οι δύο από αυτούς είναι ανήλικοι.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τους νεαρούς ένα πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και διάφορα έγγραφα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσία περί οπλών

