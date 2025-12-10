Ένταση και «καρφιά» στη συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ – «Αν μεταφέρω αυτά που μας είπατε στους αγρότες, δεν θα προλάβω να πω μία λέξη»

Enikos Newsroom

πολιτική

Τσιάρας

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στην συνέχεια έγινε «μασάζ» από τον υπουργό Κώστα Τσιάρα, σε γαλάζιους βουλευτές της περιφέρειας, μετα την γκρίνια ορισμένων εξ αυτών για τις κουτσουρεμένες πληρωμές σε παραγωγούς.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η συνάντηση/συζήτηση του Κώστα Τσιάρα με περισσότερους από 60 βουλευτές της ΝΔ είναι ακόμη σε εξέλιξη και διεξάγεται σε πολύ υψηλούς τόνους. Υπάρχει σκληρή κριτική από τους γαλάζιους βουλευτές που εστιάζει σε δύο σημεία: Πρώτον σε όλα τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, που οδήγησε σε καθυστερημένες πληρωμές και δεύτερον, στο επικοινωνιακό κομμάτι, όπου όπως λένε ορισμένοι βουλευτές «χάθηκε η μπάλα».

Το παρασκήνιο

«Τέρμα σε όλα αυτά που μας εξέθεσαν ανεπανόρθωτα, τελειώσαμε, δεν υπάρχει συζήτηση. Πάμε να κάνουμε μία μεγάλη μεταρρύθμιση» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σε εκείνο το σημείο, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, ο προκάτοχος του κ. Τσιάρα, Μάκης Βορίδης, άσκησε κριτική λέγοντας: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Κριτική άσκησαν και βουλευτές της περιφέρειας.

«Αυτά που λέτε κύριε υπουργέ δεν τα καταλαβαίνει κανένας αγρότης, είναι πολύ γραφειοκρατικά. Τρώμε πολύ “ξύλο” έξω. Να πούμε βέβαια και τα καλά. Στη Μαγνησία το μέτρο 23 έχει πληρωθεί ικανοποιητικά» τόνισε ο Χρήστος Μπουκώρος.

«Αν πάω κύριε υπουργέ να πω στους αγρότες αυτά που μας είπατε, δεν θα προλάβω να πω μία λέξη» πρόσθεσε η Ζέττα Μακρή.

Μόνος ένας βουλευτής από την Κρήτη στη συνάντηση

Σημειώνεται οτι από την Κρήτη, το παρών δια ζώσης δίνει μόνο ένας βουλευτής, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, που είναι ένα από τα νεότερα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, ενώ ο Λευτέρης Αυγενάκης συμμετέχει μέσω Zoom και μέχρι στιγμής δεν έχει παρέμβει.

Πιθανή συνάντηση αγροτών-κυβέρνησης τη Δευτέρα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν έχει αποκλειστεί ακόμα το ενδεχόμενο συνάντησης τη Δευτέρα μεταξύ αγροτών, εφόσον οριστεί συντονιστική επιτροπή μέσα στο Σαββατοκύριακο, και ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνάντηση αυτή, εάν αυτή η επιτροπή είναι αντιπροσωπευτική, δηλαδή με περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα της χώρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Πληρωμές και ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του έτους – Συνολική καταβ...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 26 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:14 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ – Δείτε τους πίνακες

Το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ότι θα έχουν καταβληθεί στους...
16:58 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Βορίδης: Ο εισαγγελέας είπε το αυτονόητο για τα μπλόκα – Οι πραγματικοί αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητα

“Ο εισαγγελέας είπε το αυτονόητο για τα μπλόκα» είπε ο Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξή του,...
16:15 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Κάνατε ζούγκλα την οικονομία, με τα καρτέλ να κατατρώνε τους Έλληνες

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής, με αιχμή τις ...
15:53 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στο Μετρό: Η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας είναι στοιχειώδης κίνηση αξιοπρέπειας απέναντι στους συμπολίτες μας

Μία διαδρομή στο Μετρό της Αθήνας με τον Παναγιώτη και τον Πέτρο, δύο συμπολίτες μας με αναπηρ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα