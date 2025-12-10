Ένταση και «καρφιά» στη συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ – «Αν μεταφέρω αυτά που μας είπατε στους αγρότες, δεν θα προλάβω να πω μία λέξη»

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στην συνέχεια έγινε «μασάζ» από τον υπουργό Κώστα Τσιάρα, σε γαλάζιους βουλευτές της περιφέρειας, μετα την γκρίνια ορισμένων εξ αυτών για τις κουτσουρεμένες πληρωμές σε παραγωγούς.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η συνάντηση/συζήτηση του Κώστα Τσιάρα με περισσότερους από 60 βουλευτές της ΝΔ είναι ακόμη σε εξέλιξη και διεξάγεται σε πολύ υψηλούς τόνους. Υπάρχει σκληρή κριτική από τους γαλάζιους βουλευτές που εστιάζει σε δύο σημεία: Πρώτον σε όλα τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, που οδήγησε σε καθυστερημένες πληρωμές και δεύτερον, στο επικοινωνιακό κομμάτι, όπου όπως λένε ορισμένοι βουλευτές «χάθηκε η μπάλα».

Το παρασκήνιο

«Τέρμα σε όλα αυτά που μας εξέθεσαν ανεπανόρθωτα, τελειώσαμε, δεν υπάρχει συζήτηση. Πάμε να κάνουμε μία μεγάλη μεταρρύθμιση» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σε εκείνο το σημείο, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, ο προκάτοχος του κ. Τσιάρα, Μάκης Βορίδης, άσκησε κριτική λέγοντας: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Κριτική άσκησαν και βουλευτές της περιφέρειας.

«Αυτά που λέτε κύριε υπουργέ δεν τα καταλαβαίνει κανένας αγρότης, είναι πολύ γραφειοκρατικά. Τρώμε πολύ “ξύλο” έξω. Να πούμε βέβαια και τα καλά. Στη Μαγνησία το μέτρο 23 έχει πληρωθεί ικανοποιητικά» τόνισε ο Χρήστος Μπουκώρος.

«Αν πάω κύριε υπουργέ να πω στους αγρότες αυτά που μας είπατε, δεν θα προλάβω να πω μία λέξη» πρόσθεσε η Ζέττα Μακρή.

Μόνος ένας βουλευτής από την Κρήτη στη συνάντηση

Σημειώνεται οτι από την Κρήτη, το παρών δια ζώσης δίνει μόνο ένας βουλευτής, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, που είναι ένα από τα νεότερα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, ενώ ο Λευτέρης Αυγενάκης συμμετέχει μέσω Zoom και μέχρι στιγμής δεν έχει παρέμβει.

Πιθανή συνάντηση αγροτών-κυβέρνησης τη Δευτέρα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν έχει αποκλειστεί ακόμα το ενδεχόμενο συνάντησης τη Δευτέρα μεταξύ αγροτών, εφόσον οριστεί συντονιστική επιτροπή μέσα στο Σαββατοκύριακο, και ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνάντηση αυτή, εάν αυτή η επιτροπή είναι αντιπροσωπευτική, δηλαδή με περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα της χώρας.