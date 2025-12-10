Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρία αδέλφια για εμπόριο απομιμητικών προϊόντων μέσω διαδικτύου – Ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη

Σύνοψη από το

  • Τρία αδέλφια συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενα ως μέλη εγκληματικής συμμορίας που εμπορευόταν μέσω διαδικτύου απομιμητικά ρούχα, αξεσουάρ, αρώματα και καλλυντικά.
  • Η δράση τους αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, καθώς χρησιμοποιούσαν ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πώληση των προϊόντων και την εξαπάτηση καταναλωτών.
  • Από την οικονομική έρευνα προέκυψε είσπραξη 486.800 ευρώ από πωλήσεις, ενώ κατασχέθηκαν απομιμητικά προϊόντα και 40.300 ευρώ. Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία

Τρία αδέλφια συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και κατηγορούνται ότι είναι μέλη εγκληματικής συμμορίας που εμπορεύονταν, μέσω διαδικτύου, απομιμητικά ρούχα, αξεσουάρ, αρώματα και καλλυντικά. Η δράση των εμπλεκομένων αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι τα κατηγορούμενα αδέλφια – δύο γυναίκες κι ένας άνδρας – τουλάχιστον από τα τέλη του 2021, διέθεταν συστηματικά προς πώληση παραποιημένα προϊόντα μαζί με γνήσια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν ιστοσελίδα και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπατώντας έτσι τους καταναλωτές και αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, τα οποία στη συνέχεια νομιμοποιούσαν μέσω της εισαγωγής τους στο τραπεζικό σύστημα.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, από την οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι μόνο από τις αρχές του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2025 είχαν εισπραχθεί μέσω αντικαταβολών 486.800 ευρώ από πωλήσεις είτε γνήσιων είτε απομιμητικών προϊόντων, ενώ εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών χρηματικών ροών των εμπλεκομένων.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 123 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων επώνυμων εταιρειών, το χρηματικό ποσό των 40.300 ευρώ, ως προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητα, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε κι ένα αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης της παράνομης δραστηριότητας. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πραγματογνωμοσύνες, η επαπειλούμενη ζημία από τα παραπάνω κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχεται σε 59.250 ευρώ, ενώ εκκρεμούν απαντήσεις ακόμη 9 εταιρειών.

Σε βάρος των συλληφθέντων η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη και τους παρέπεμψε να απολογηθούν στον τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Περίπου 200 παιδιά από δότη σπέρματος στην Ευρώπη φέρουν μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο – Στη λίστα και η Ελλάδα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Πληρωμές και ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του έτους – Συνολική καταβ...

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 26 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:40 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Λαμία: Οι αγρότες της Αταλάντης άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια της Τραγάνας

Στα διόδια της Τραγάνας μετακινήθηκαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) οι αγρό...
19:35 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Palmos Analysis: Το 85% «βλέπει» ανοχή της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών σε φαινόμενα διαφθοράς

Δημοσκόπηση της Palmos Analysis αναδεικνύει το μείζον πρόβλημα της διαφθοράς στην Ελλάδα και π...
19:25 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Αυτά είναι τα καλάσνικοφ που κατασχέθηκαν στις έρευνες για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα – ΒΙΝΤΕΟ 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμε...
19:05 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Λάρισα: Διαμαρτυρία έξω από γραφεία βουλευτών την Παρασκευή – Οι κινήσεις ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββάτου

Αγρότες της Λάρισας ετοιμάζουν διαμαρτυρία με τρακτέρ έξω από γραφεία των τριών βουλευτών της ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα