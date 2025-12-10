Αγρότες: Συναγερμός στην κυβέρνηση για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων – Το σενάριο για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και το «μασάζ» Τσιάρα σε βουλευτές της ΝΔ

Συναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση, καθώς παρότι άρχισαν να γίνονται οι πληρωμές προς τους αγρότες που είχαν ανακοινωθεί για τον Δεκέμβριο και θα ακολουθήσουν και άλλες, οι κινητοποιήσεις όχι μόνο δεν σταματούν αλλά κλιμακώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Νωρίτερα σήμερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους έως σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα.

Στο μεταξύ μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε χθες το βράδυ (9/12), σε νέες πληρωμές ύψους 28,78 εκατ. ευρώ προς 15.309 αγρότες. Συγκεκριμένα πληρώθηκαν:

Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024: 23,63 εκατ. ευρώ – 15.162 δικαιούχοι

Υπόλοιπες κατηγορίες: 5,15 εκατ. ευρώ – 147 δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι τη Δευτέρα είχαν προηγηθεί οι πληρωμές για το Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους).

Ο ΕΛΓΑ επίσης θα πληρώσει 120 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις αγροτών από τον παγετό και το χαλάζι για το 2025, καθώς και το 60% της προκαταβολής για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου. Συνολικά, έως τα τέλη του μήνα οι πληρωμές θα προσεγγίσουν το 1,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ελέγχονται ακόμη 45.000 αιτήσεις. Ένα μέρος τους θα εγκριθεί, και ένα μέρος όχι, ενώ βάσει των διασταυρωτικών ελέγχων θα υπάρξει ένα περίσσευμα, το οποίο θα πιστωθεί εκ νέου στους αγρότες που το δικαιούνται. Επίσης, έχει σχεδόν «κλειδώσει» η παράταση του προγράμματος “ΓΑΙΑ” που θεσπίστηκε το 2024 και εξασφαλίζει σταθερή τιμή κιλοβατώρας στο αγροτικό ρεύμα. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του τις σχετικές πληροφορίες λέγοντας στον ΣΚΑΪ πως «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο Συμβούλιο Κυβερνητικής Πολιτικής μας ζήτησε να δούμε τη δυνατότητα της παράτασης του προγράμματος «ΓΑΙΑ».

Η κυβέρνηση ζητεί από τους παραγωγούς να προσέλθουν στον διάλογο με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και σε περίπτωση που προκύψει μία επιτροπή με το σύνολο των αγροτικών μπλόκων να εκπροσωπούνται σε αυτή, δεν αποκλείεται να υπάρξει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο δηλαδή με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Απευθύνω, λοιπόν, μία έκκληση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, δηλαδή είναι οι τάδε οι συγκεκριμένοι 5, 10, 15 όσοι είναι τέλος πάντων ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη στιγμή για να μην πω την επόμενη στιγμή, την επόμενη μέρα το πολύ να γίνει μία συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», είπε στο Action24 ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ όταν ρωτήθηκε αν η συνάντηση αυτής της αντιπροσωπείας θα γίνει με τον Πρωθυπουργό, όπως ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ο Παύλος Μαρινάκης δεν το απέκλεισε. «Αυτό θα ανακοινωθεί όταν οριστούν οι εκπρόσωποι», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και δημόσια παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού για το θέμα.

Την ίδια ώρα, το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο και στο εσωτερικό της ΝΔ καθώς οι βουλευτές της περιφέρειας δέχονται πιέσεις. Γι’ αυτό και στις 15.00 το μεσημέρι θα ακολουθήσει και συνάντηση του Κώστα Τσιάρα με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς προκειμένου να ενημερωθούν για την πλήρη εικόνα με τις πληρωμές και τα περιθώρια που υπάρχουν.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, με δήλωσή τους έξι βουλευτές της ΝΔ (Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Ιωάννης Πασχαλίδης, Ιωάννης Γιώργος) ζήτησαν να αρθεί «ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός», σε όσους παραγωγούς δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούσαν λόγω ελέγχων ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, όλοι τους από τη Βόρεια Ελλάδα, «η χθεσινή πληρωμή του πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου Μ23 οδήγησε δυστυχώς σε έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».