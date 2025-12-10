Έληξε ο αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου – Στο μπλόκο της Νίκαιας επιστρέφουν οι αγρότες

Έπειτα από ώρες κινητοποίησης, οι αγρότες αποχώρησαν οργανωμένα από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου και με τα τρακτέρ τους επέστρεψαν στο μπλόκο της Νίκαιας. Παράλληλα, λύθηκε και ο αποκλεισμός από την πλευρά των αλιέων, οι οποίοι απέσυραν τα καΐκια τους από την προβλήτα.

Από νωρίς το πρωί, το σύνολο του λιμανιού είχε τεθεί σε καθεστώς αποκλεισμού από αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους.

Το επιβατικό τμήμα είχε κλείσει από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας και τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων, ενώ στο εμπορευματικό τμήμα, στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, τον αποκλεισμό είχαν αναλάβει αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών.

Όπως μετέδωσε λίγο νωρίτερα η ΕΡΤ, οι αγρότες και οι αλιείς έλαβαν από τις αρχές «τελεσίγραφο» να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία τους και να αποχωρήσουν από το λιμάνι μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενημερώθηκαν ότι θα ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις όταν παρακωλύεται η συγκοινωνία.

«Αποχωρήστε σε δέκα λεπτά» αναφερόταν στο «τελεσίγραφο» της Εισαγγελίας Βόλου προς τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς από τη Θεσσαλία, που έχουν αποκλείσει το λιμάνι του Βόλου, σύμφωνα με τον «Ταχυδρόμο».