Βόλος: Αποχωρούν τα τρακτέρ από το λιμάνι

Σύνοψη από το

  • Αποχωρούν τα τρακτέρ από το λιμάνι του Βόλου, ενώ στο σημείο παραμένουν οι παραγωγοί της Μαγνησίας με τα αυτοκίνητά τους. Τα τρακτέρ μεταβαίνουν και πάλι στα θεσσαλικά μπλόκα.
  • Οι αγρότες, αλιείς και μελισσοκόμοι έλαβαν «τελεσίγραφο» από τις αρχές να ολοκληρώσουν την διαμαρτυρία τους και να αποχωρήσουν από το λιμάνι μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
  • Σε διαφορετική περίπτωση, ενημερώθηκαν ότι θα ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις όταν παρακωλύεται η συγκοινωνία.
Βόλος: Αποχωρούν τα τρακτέρ από το λιμάνι
Αποχωρούν τα τρακτέρ από το λιμάνι του Βόλου, ενώ στο σημείο παραμένουν οι παραγωγοί της Μαγνησίας.

Όπως έκαναν γνωστό οι εκπρόσωποι των αγροτών, τα τρακτέρ αποχωρούν προκειμένου να μεταβούν και πάλι στα θεσσαλικά μπλόκα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από το Πήλιο παραμένουν με τα αυτοκίνητά τους στο λιμάνι.

Αγρότες, αλιείς και μελισσοκόμοι έχουν περικυκλώσει από το πρωί της Τετάρτης (10/12) το λιμάνι του Βόλου, τόσο από την στεριά όσο και από την θάλασσα.

Όπως μετέδωσε λίγο νωρίτερα η ΕΡΤ, οι αγρότες και οι αλιείς έλαβαν από τις αρχές «τελεσίγραφο» να ολοκληρώσουν την διαμαρτυρία τους και να αποχωρήσουν από το λιμάνι μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενημερώθηκαν ότι θα ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις όταν παρακωλύεται η συγκοινωνία.

«Αποχωρήστε σε δέκα λεπτά» αναφερόταν στο «τελεσίγραφο» της Εισαγγελίας Βόλου προς τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς από τη Θεσσαλία, που έχουν αποκλείσει το λιμάνι του Βόλου, σύμφωνα με τον «Ταχυδρόμο».

 

13:33 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

