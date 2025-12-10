Κρεμλίνο: Ενθουσιασμός στη Μόσχα με τις δηλώσεις Τραμπ για την Ουκρανία – «Οι θέσεις μας ευθυγραμμίζονται»

  • Το Κρεμλίνο μελέτησε «πολύ προσεκτικά» τη νέα συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι τοποθετήσεις του φέρεται να ευθυγραμμίζονται με τις ρωσικές θέσεις σε κομβικά ζητήματα.
  • Ο Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στη στάση της Ευρώπης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας πως οι ηγέτες της «δεν κάνουν καλή δουλειά». Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τη Ρωσία.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, τα εδάφη της και την απώλεια εδάφων από το Κίεβο «είναι ευθυγραμμισμένα με τη θέση της Μόσχας».
Το Κρεμλίνο έσπευσε να σχολιάσει τη νέα συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία –όπως υποστηρίζει– μελέτησε «πολύ προσεκτικά», καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε εκτενώς στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ.

Οι τοποθετήσεις του Τραμπ, σύμφωνα με τη Μόσχα, φέρεται να ευθυγραμμίζονται με τις ρωσικές θέσεις σε κομβικά ζητήματα, μεταδίδει το Sky News.

Χθες, ο Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στη στάση της Ευρώπης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας πως οι ηγέτες της «δεν κάνουν καλή δουλειά». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τη Ρωσία, με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS να μεταφέρει τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως το Κρεμλίνο «έχει μελετήσει προσεκτικά τη συνέντευξη του Τραμπ… ειδικά το μέρος που αφορά τη Ρωσία και την ουκρανική διευθέτηση».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, τα εδάφη της και την απώλεια γης από το Κίεβο «είναι ευθυγραμμισμένα με τη θέση της Μόσχας».

Ο Πεσκόφ σχολίασε επίσης πως το Κρεμλίνο παρακολουθεί και τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι ο Πούτιν «εδώ και καιρό μιλά για την ανάγκη αυτού».

