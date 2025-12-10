Μαρόκο: Κατέρρευσαν δύο τετραώροφα κτίρια στην πόλη Φες – Τουλάχιστον 19 νεκροί και 16 τραυματίες

  Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, όταν δύο πολυκατοικίες κατέρρευσαν στην παλιά πόλη του Φες, στο Μαρόκο.
  • Πρόκειται για δύο παρακείμενα τετραώροφα κτίρια που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο συγκρότημα Αλ-Μουστακμπάλ, όπου ζούσαν οκτώ οικογένειες. Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
  • Η κρατική ειδησεογραφική ιστοσελίδα SNRT σημείωσε ότι «η σκηνή υποδηλώνει ότι τα δύο κατεστραμμένα κτίρια παρουσίαζαν ρωγμές εδώ και καιρό, χωρίς να έχουν ληφθεί ουσιαστικά προληπτικά μέτρα».
Enikos Newsroom

Μαρόκο: Κατέρρευσαν δύο τετραώροφα κτίρια στην πόλη Φες – Τουλάχιστον 19 νεκροί και 16 τραυματίες
Πηγή: Χ

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, όταν δύο πολυκατοικίες κατέρρευσαν στην παλιά πόλη του Φες, στο Μαρόκο, μία από τις ιστορικότερες πόλεις της χώρας, μεταδίδει το Reuters.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι πρόκειται για δύο παρακείμενα τετραώροφα κτίρια που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο γειτονικό συγκρότημα Αλ-Μουστακμπάλ, όπου ζούσαν οκτώ οικογένειες.


Μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό, οι τοπικές αρχές, οι υπηρεσίες ασφαλείας και οι μονάδες πολιτικής προστασίας έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.


Η ιστορική πόλη Φες, πρώην πρωτεύουσα που χρονολογείται από τον 8ο αιώνα και τρίτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Μαρόκου, είχε βρεθεί πριν από δύο μήνες στο επίκεντρο διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης εξαιτίας της επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης και των ανεπαρκών δημόσιων υπηρεσιών.


Η κρατική ειδησεογραφική ιστοσελίδα SNRT σημείωσε ότι «η σκηνή υποδηλώνει ότι τα δύο κατεστραμμένα κτίρια παρουσίαζαν ρωγμές εδώ και καιρό, χωρίς να έχουν ληφθεί ουσιαστικά προληπτικά μέτρα».


Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά για τις ζημιές, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

13:02 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

