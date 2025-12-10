Κυβέρνηση: Άνοιγμα για διάλογο στους αγρότες – Έτοιμοι για συζήτηση Τσιάρας και Χατζηδάκης

  Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για διάλογο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, καλώντας τους να ορίσουν συντονιστική επιτροπή και λίστα κοινών αιτημάτων.
  Στο τραπέζι της συζήτησης αναμένεται να καθίσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.
  Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του Πρωθυπουργού στον διάλογο, όπως έχουν ζητήσει οι αγρότες, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει «ναι στον διάλογο… αλλά όχι στην παρεμπόδιση κρίσιμων λειτουργιών και στην ταλαιπωρία της κοινωνίας».
Έτοιμη για διάλογο δηλώνει η κυβέρνηση με τους υπουργούς να καλούν αγρότες και κτηνοτρόφους να ορίσουν συντονιστική επιτροπή που θα τους εκπροσωπήσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και λίστα με κοινά αιτήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νίκου Χατζηνικολάου, στο Μέγαρο Μαξίμου επεξεργάζονται το ενδεχόμενο στο τραπέζι της συζήτησης να καθίσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί στον διάλογο να προσέλθει και ο Πρωθυπουργός, όπως έχουν ζητήσει οι αγρότες. Αυτό φαίνεται ότι θα αποφασιστεί σε δεύτερο επίπεδο αφού καθοριστούν οι εκπρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων.

Άλλωστε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο η συζήτηση να γίνει με την συμμετοχή του Πρωθυπουργού.

«Απευθύνω, λοιπόν, μία έκκληση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, δηλαδή είναι οι τάδε οι συγκεκριμένοι 5, 10, 15 όσοι είναι τέλος πάντων ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη στιγμή για να μην πω την επόμενη στιγμή, την επόμενη μέρα το πολύ να γίνει μία συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», είπε στο Action24 ο Παύλος Μαρινάκης.

Σε ερώτηση αν η συνάντηση αυτής της αντιπροσωπείας θα γίνει με τον Πρωθυπουργό, όπως ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ο Παύλος Μαρινάκης δεν το απέκλεισε. «Αυτό θα ανακοινωθεί όταν οριστούν οι εκπρόσωποι», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το ξαναλέω: ναι στον διάλογο, ναι στην ικανοποίηση αιτημάτων χωρίς να δημιουργείται για τη χώρα και την οικονομία της και τους υπόλοιπους πολίτες – όχι δηλαδή με υπερβολές προηγούμενων δεκαετιών. Ναι σε όλα αυτά αλλά όχι στην παρεμπόδιση κρίσιμων λειτουργιών και στην ταλαιπωρία της κοινωνίας. Η κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όπως κάθε κυβέρνηση. Οφείλει λοιπόν όταν βλέπει ότι τα δικαιώματα των πολλών παραβιάζονται να παρεμβαίνει», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

