Νίκος Οικονομόπουλος: «Αν κρινόμαστε για την πίστη μας, κάτι πάει λάθος»

Νίκος Οικονομόπουλος

Ο Νίκος Οικονομόπουλος σχολίασε τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνέντευξή του στον Γιώργο Λιάγκα, όπου μίλησε ανοιχτά για την πίστη του.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν καταλαβαίνει γιατί κάποιος πρέπει να κρίνεται για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Θεωρεί ότι αυτό αντικατοπτρίζει βαθύτερο πρόβλημα της κοινωνίας.

«Υπήρχαν ποικίλες αντιδράσεις; Και τι είναι οι ποικίλες αντιδράσεις δηλαδή; Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε, τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα. Τους εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Δεν με πειράζει, ό,τι και να πουν οι άνθρωποι, τους εύχομαι να είναι καλά. Τώρα εγώ να σχολιάσω τι είπε ο καθένας στην τηλεόραση; Εύχομαι καλές γιορτές. Δεν με στεναχωρεί τίποτα»

 

 

